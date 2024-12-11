World Aquatics об участии россиян в чемпионате мира: «Безопасность всех наших спортсменов всегда имеет первостепенное значение»
В World Aquatics ответили на вопрос об обеспечении безопасности на ЧМ.
В Будапеште с 10 по 15 декабря проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В нем участвуют российские пловцы, которые были допущены федерацией в нейтральном статусе.
«Мы не разглашаем конкретных подробностей о безопасности, но само собой разумеется, что безопасность всех наших спортсменов всегда имеет первостепенное значение», – сообщили представители World Aquatics.
Пловцы побоялись ехать нейтралами на Олимпиаду. А спустя 4 месяца собрали команду на ЧМ 🤷♂️
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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