World Aquatics об участии россиян в чемпионате мира: «Безопасность всех наших спортсменов всегда имеет первостепенное значение»

В World Aquatics ответили на вопрос об обеспечении безопасности на ЧМ.

В Будапеште с 10 по 15 декабря проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В нем участвуют российские пловцы, которые были допущены федерацией в нейтральном статусе.

«Мы не разглашаем конкретных подробностей о безопасности, но само собой разумеется, что безопасность всех наших спортсменов всегда имеет первостепенное значение», – сообщили представители World Aquatics.

Пловцы побоялись ехать нейтралами на Олимпиаду. А спустя 4 месяца собрали команду на ЧМ 🤷‍♂️