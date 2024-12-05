Более 40 тысяч человек подписали петицию против трансгендеров в женском спорте. Обращение передано в штаб-квартиру МОК
Более 40 тысяч человек подписали петицию против трансгендеров в женском спорте.
Открытое письмо призывает защитить «женский спорт, личное пространство и фундаментальную справедливость».
Как пишет Inside the Games, правозащитная группа ADF International уже передала это обращение в штаб-квартиру Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.
«Мужчины и женщины разные. Их физиологические различия дают мужчинам спортивные преимущества. И научные исследования по-прежнему подтверждают эту реальность.
Однако есть правительства и организации, такие как МОК, которые приняли политику, позволяющую мужчинам, идентифицирующим себя как женщины, соревноваться в женских видах. Эта политика ставит ощущения выше справедливости, а идеологию выше правды», – говорится в письме.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Inside the Games
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