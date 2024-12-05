В МОК предложили продлить членство Шамиля Тарпищева. Выборы пройдут в марте 2025-го

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК ) предложил переизбрать в члены организации Шамиля Тарпищева .

Как сообщает официальный сайт МОК, вместе с россиянином предложено переизбрать еще девять человек, у которых истекает восьмилетний срок полномочий после их избрания или переизбрания в 2017 году.

Члены МОК будут переизбраны с учетом возрастного ценза на момент окончания срока – 80 лет для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты. Выборы пройдут на 144‑й сессии МОК, она состоится в Греции 18-21 марта.

76-летний Тарпищев – член МОК с 1994 года. Последние 25 лет он также руководит Федерацией тенниса России.