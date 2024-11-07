Чемпион мира Пиманков о турнирах Mad Wave: «Многие приезжали и не понимали, что происходит. Вроде бы детское соревнование, а навороты – как на чемпионате России, если не круче»

Чемпион мира по плаванию рассказал об организации зрелищных турниров в России.

На прошлой неделе в Казани в десятый раз прошли соревнования по плаванию Mad Wave Challenge. Их создатель – чемпион мира 2003 года в эстафете Денис Пиманков .

– В чем вы видели изначальную идею таких соревнований?

– Очень хотелось праздника. Чтобы дети, которые занимаются плаванием, стартовали в условиях, приближенных к профессиональным, и привыкали, что плавание – это не совсем грустно.

Идея, как это часто бывает, родилась спонтанно. На какие-то соревнования в моей школе приехали родители спортсменов, посмотрели и решили прекратить занятия: мол, сидеть пять часов на трибуне и на протяжении этого времени смотреть, как люди тупо плавают от стенки к стенке, – это бред полнейший. Я тогда очень сильно задумался. И понял, что глобально ничего изменить не могу, но могу сделать что-то свое.

На самом деле мы по тем временам размахнулись чересчур круто: делали лазерное шоу, организовывали прямо на бортике сцену, живую музыку. Многие приезжали и вообще не понимали, что происходит: вроде бы детское соревнование, а навороты – как на чемпионате России, если не круче. В этом плане, мне кажется, мы даже слишком опередили время. Один из финалов, например, нам вживую музыкально озвучивал Виктор Зинчук.

– За чей счет был банкет?

– Поначалу полностью за мой. Мad Wave хорошо поддержал нас в первый год призами и подарками. Наш сегодняшний бюджет на 30-35% – это регистрационные взносы, остальное добивали сами. В этом году нам сильно помогла Всероссийская федерация плавания. На десятый год я наконец-то смог убедить людей, что мы делаем правильное дело, – рассказал Пиманков.