  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Чемпион мира Пиманков о турнирах Mad Wave: «Многие приезжали и не понимали, что происходит. Вроде бы детское соревнование, а навороты – как на чемпионате России, если не круче»
0

Чемпион мира Пиманков о турнирах Mad Wave: «Многие приезжали и не понимали, что происходит. Вроде бы детское соревнование, а навороты – как на чемпионате России, если не круче»

Чемпион мира по плаванию рассказал об организации зрелищных турниров в России.

На прошлой неделе в Казани в десятый раз прошли соревнования по плаванию Mad Wave Challenge. Их создатель – чемпион мира 2003 года в эстафете Денис Пиманков.

– В чем вы видели изначальную идею таких соревнований?

– Очень хотелось праздника. Чтобы дети, которые занимаются плаванием, стартовали в условиях, приближенных к профессиональным, и привыкали, что плавание – это не совсем грустно.

Идея, как это часто бывает, родилась спонтанно. На какие-то соревнования в моей школе приехали родители спортсменов, посмотрели и решили прекратить занятия: мол, сидеть пять часов на трибуне и на протяжении этого времени смотреть, как люди тупо плавают от стенки к стенке, – это бред полнейший. Я тогда очень сильно задумался. И понял, что глобально ничего изменить не могу, но могу сделать что-то свое.

На самом деле мы по тем временам размахнулись чересчур круто: делали лазерное шоу, организовывали прямо на бортике сцену, живую музыку. Многие приезжали и вообще не понимали, что происходит: вроде бы детское соревнование, а навороты – как на чемпионате России, если не круче. В этом плане, мне кажется, мы даже слишком опередили время. Один из финалов, например, нам вживую музыкально озвучивал Виктор Зинчук.

– За чей счет был банкет?

– Поначалу полностью за мой. Мad Wave хорошо поддержал нас в первый год призами и подарками. Наш сегодняшний бюджет на 30-35% – это регистрационные взносы, остальное добивали сами. В этом году нам сильно помогла Всероссийская федерация плавания. На десятый год я наконец-то смог убедить людей, что мы делаем правильное дело, – рассказал Пиманков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RT
плавание
ВФП (Всероссийская федерация плавания)
Денис Пиманков
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Сальников об объединении федераций: «Каждый палец по отдельности силен, но кулак сильнее»
2331 октября, 13:06
Дмитрий Мазепин: «Мы должны помогать друг другу, как и все федерации, чтобы вернуть российский спорт на международную арену»
131 октября, 10:58
Российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию. Ее возглавил Дмитрий Мазепин
1131 октября, 09:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпион мира Пиманков: «У нас в принципе не существует студенческого спорта. В плавании это причина очень многих проблем»
23 минуты назад
Брусникина о россиянах на турнире в Венгрии: «Получили ответ, что спортсмены могут использовать символику. Но какая ситуация будет к весне и к лету, сложно сказать»
5 ноября, 08:58
Покровская о выступлении сборной России в Венгрии: «Сама поездка — это уже серьезный прорыв»
4 ноября, 15:58
Реган Смит обновила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине в плавании на короткой воде
12 ноября, 12:20
Швейцарский пловец Понти обновил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на короткой воде
2 ноября, 07:24
Евгений Рылов: «Пока организм тяжело воспринимает адаптацию на нагрузку в долгосрочной перспективе. Думаю, к новому году я уже восстановлюсь»
1 ноября, 15:15
Татьяна Покровская: «Объединение федераций пойдет только на пользу. Что касается Мазепина – именно такая персона должна возглавлять организацию»
31 ноября, 13:44
Американка Реган Смит обновила мировой рекорд на 100 м на спине в плавании на короткой воде
11 ноября, 13:14
Леон Маршан побил мировой рекорд в плавании на 200 м комплексом на короткой воде, который держался с 2012 года
11 ноября, 13:12
Дегтярев об объединении федераций водных видов: «Российское спортивное сообщество сделало важный шаг. Это приближает нас к мировым стандартам»
1231 октября, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59