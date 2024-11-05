Брусникина о россиянах на турнире в Венгрии: «Получили ответ, что спортсмены могут использовать символику. Но какая ситуация будет к весне и к лету, сложно сказать»
Ранее тренер российских синхронисток Татьяна Данченко заявила, что сборная отправится на международный старт в Венгрию в июне 2025 года: «Пока информация такова, что мы будем выступать там под нашим флагом и с гимном».
«Получили от венгерской федерации приглашение на участие в их открытых чемпионатах. Мы сделали запрос о возможности участия сборной команды России в этих соревнованиях и получили ответ, что российские спортсмены могут принимать участие без каких‑либо ограничений и могут использовать символику и все необходимые атрибуты.
Поэтому в таком контексте, конечно же, наша команда с удовольствием примет участие в соревнованиях, и мы сделаем для этого все возможное. Но какая ситуация будет к весне и к лету, сложно сказать», - сообщила вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Брусникина.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий