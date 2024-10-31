Евгений Рылов: «Жду, что все наши водные виды будут развиваться в больших масштабах. Думаю, возвращение спортсменов на международную арену реалистично»
Ранее российские федерации плавания, прыжков в воду, синхронного плавания и водного пола объединились в одну организацию – Федерацию водных видов спорта России. Возглавивший ее Дмитрий Мазепин назвал приоритетом возвращение спортсменов на международную арену.
«Надеюсь, что объединение федераций пойдет на пользу. Я жду, что все наши водные виды будут развиваться в больших масштабах. Думаю, возвращение наших спортсменов на международную арену вполне реалистично, но я не знаю, быстро это произойдет или нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Рылов.
При этом Рылов вновь подтвердил, что сам готов выступать только под флагом России.
«Даже если нас вернут, я не готов выступать в нейтральном статусе. Я хочу выступать под флагом России. Это мое желание», – заявил пловец.
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