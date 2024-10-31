Евгений Рылов: «Жду, что все наши водные виды будут развиваться в больших масштабах. Думаю, возвращение спортсменов на международную арену реалистично»

Евгений Рылов назвал реалистичным возвращение российских пловцов.

Ранее российские федерации плавания, прыжков в воду, синхронного плавания и водного пола объединились в одну организацию – Федерацию водных видов спорта России. Возглавивший ее Дмитрий Мазепин назвал приоритетом возвращение спортсменов на международную арену.

«Надеюсь, что объединение федераций пойдет на пользу. Я жду, что все наши водные виды будут развиваться в больших масштабах. Думаю, возвращение наших спортсменов на международную арену вполне реалистично, но я не знаю, быстро это произойдет или нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Рылов .

При этом Рылов вновь подтвердил , что сам готов выступать только под флагом России.

«Даже если нас вернут, я не готов выступать в нейтральном статусе. Я хочу выступать под флагом России. Это мое желание», – заявил пловец.