Российский пловец Степан Гончаров получил нейтральный статус для участия в международных стартах.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).

Гончарову 21 год, он победитель соревнований «Резерв России» 2021 года на дистанции 50 метров на спине.

В октябре нейтральный статус также получили пловцы Андрей Минаков, Иван Кожакин, Ника Годун и Анна Егорова.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…