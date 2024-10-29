Российский пловец Степан Гончаров получил нейтральный статус
Российский пловец Степан Гончаров получил нейтральный статус для участия в международных стартах.
Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).
Гончарову 21 год, он победитель соревнований «Резерв России» 2021 года на дистанции 50 метров на спине.
В октябре нейтральный статус также получили пловцы Андрей Минаков, Иван Кожакин, Ника Годун и Анна Егорова.
Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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