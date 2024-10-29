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Призер Олимпиады-2012 Фесиков возглавил Федерацию плавания Белгородской области

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Сергей Фесиков избран президентом Федерации плавания Белгородской области.

«Огромное спасибо коллегам за доверие! Очень надеюсь, что у нас получится сделать плавание приоритетным в Белгородской области. Первым делом я планирую ознакомиться с проделанной работой по продвижению этого вида спорта в регионе, услышать мнение местных опытных коллег. Нас ждёт большая совместная работа.

Мы объединим людей, которые радеют за развитие плавания в нашем регионе. Будем работать над тем, чтобы для наших детей, будущих чемпионов, открылись горизонты. Создадим для них тренировочные и соревновательные условия, поможем им двигаться вперед к достижениям, чтобы прославлять Белгородскую область не только за пределами региона, но и по всему миру», – сказал Фесиков.

Фесикову 35 лет, он завершил спортивную карьеру в 2023-м.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт ВФП
плавание
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ВФП (Всероссийская федерация плавания)
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