Российский пловец Минаков взял бронзу на 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Южной Корее
Российский пловец Андрей Минаков взял бронзу на этапе Кубка мира.
Спортсмен выступал в нейтральном статусе. Соревнования проводятся на короткой воде.
Плавание
Кубок мира
Инчхон, Южная Корея
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Ноэ Понти (Швейцария) – 48,81
2. Нильс Корстанье (Нидерланды) – 48,99
3. Андрей Минаков (Россия) – 49,71
Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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