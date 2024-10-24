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Российский пловец Минаков взял бронзу на 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Южной Корее

Российский пловец Андрей Минаков взял бронзу на этапе Кубка мира.

Спортсмен выступал в нейтральном статусе. Соревнования проводятся на короткой воде.

Плавание

Кубок мира

Инчхон, Южная Корея

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Ноэ Понти (Швейцария) – 48,81

2. Нильс Корстанье (Нидерланды) – 48,99

3. Андрей Минаков (Россия) – 49,71

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
плавание
результаты
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logoсборная Швейцарии
Кубок мира
logoсборная Нидерландов
logoАндрей Минаков
logoНое Понти
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