Прыгунья в воду Пахалина и ватерполист Акимов включены в Международный зал славы плавания в США

Российская прыгунья в воду Юлия Пахалина и советский ватерполист Владимир Акимов включены в Международный зал славы плавания.

Торжественная церемония прошла в США.

Пахалина – олимпийская чемпионка Сиднея-2000, четырехкратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира. Она стала шестой представительницей прыжков в воду из СССР и России, включенной в Международный зал славы плавания.

Акимов – победитель Олимпиады-1980 в составе сборной СССР, чемпион мира, шестикратный чемпион СССР, победитель Кубка европейских чемпионов по водному поло. Он трагически погиб в 1987 году в возрасте 34 лет.