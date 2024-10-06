Прыгунья в воду Пахалина и ватерполист Акимов включены в Международный зал славы плавания в США
Российская прыгунья в воду Юлия Пахалина и советский ватерполист Владимир Акимов включены в Международный зал славы плавания.
Торжественная церемония прошла в США.
Пахалина – олимпийская чемпионка Сиднея-2000, четырехкратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира. Она стала шестой представительницей прыжков в воду из СССР и России, включенной в Международный зал славы плавания.
Акимов – победитель Олимпиады-1980 в составе сборной СССР, чемпион мира, шестикратный чемпион СССР, победитель Кубка европейских чемпионов по водному поло. Он трагически погиб в 1987 году в возрасте 34 лет.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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