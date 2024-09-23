Юлия Ефимова: «Меня покусала бездомная собака, тренировки отложились почти на месяц. Вероятнее всего, успею только на последний этап Кубка мира»

Юлия Ефимова сообщила, что пострадала от нападения бездомной собаки.

«В начале сезона произошел неприятный инцидент, меня покусала бездомная собака, поэтому тренировки отложились почти на месяц.

Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять.

Я планировала участвовать в этапах Кубка мира. Теперь, вероятнее всего, успею только на последний этап», – сказала шестикратная чемпионка мира в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».