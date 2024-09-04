Ромашина считает, что спортсменов нужно привлечь к дипломатии: «Мы должны быть теми людьми, кто должен вовлекаться в международные процессы»

Светлана Ромашина считает, что атлетов нужно привлечь к международной дипломатии

Сегодня в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке проходит сессия «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ».

«Как известно, после завершения спортивной карьеры я прошла курсы дипломатической академии, это было недолго, год заняло. Очень полезную и важную информацию извлекла. Мы должны быть теми людьми, кто должен вовлекаться в международные процессы, заниматься международной дипломатией, которая сейчас так необходима.

В рамках Игр дружбы вела переговоры о том, чтобы к нам приехали спортсмены. К сожалению, не все они могли приехать, были основания, так как были рекомендации от федераций. Но сейчас плавно ситуация будет меняться и мы сможем задать правильный вектор в переговорах со спортсменами», – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ромашина .