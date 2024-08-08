Пловчиха Ильченко о загрязнении Сены: «Даже чемпионаты России на Черном море проводились после дождей, когда с гор сходит грязь и несколько суток нельзя купаться»

Лариса Ильченко раскритиковала организаторов Олимпиады из-за стартов в реке Сене.

В программу Игр-2024 в Париже входят триатлон и плавание в открытой воде. Соревнования проходят на реке Сене, где из-за низкого качества воды несколько раз отменялись тренировочные заплывы.

– На моем спортивном веку приходилось участвовать в подобных условиях, но это были этапы Кубка мира, где вода была, так скажем, далеко не оптимального качества. Однако тренировки никто не переносил. И сравнивать этапы Кубка мира с Олимпийскими играми бессмысленно. Соревнования такого высокого класса должны проводиться на соответствующем уровне.

Изначально рассматривая Сену как место проведения соревнований на открытой воде, организаторы должны были озадачиться этим вопросом. Все читали, сколько миллиардов евро было потрачено на очистку реки, но в итоге мы видели плачевные последствия после проведенных работ – она грязная, из воды вытаскивают ржавые велосипеды, радиаторы и прочий мусор. Все это создает прямую угрозу здоровью спортсменам, а так быть не должно.

Отмена тренировок накануне старта вносит корректировку в психоэмоциональный настрой пловцов перед дистанцией, это не играет в плюс. И организаторам тут большой минус.

– Двойка – и на пересдачу?

– Ха-ха, да. Но пересдавать экзамен сложно. Забавно было видеть, как чиновники прыгали в Сену в гидрокостюмах (перед началом Игр в реке искупались мэр Парижа и министр спорта Франции – Sports).

Только выполнять художественный прыжок в гидрокостюме, не намочив головы и не коснувшись лицом воды, это одно. Другое дело – вытерпеть два часа по времени и контактную борьбу, когда вода попадает в рот, когда ты ее проглатываешь. Мы же видели, как многим триатлонистам было плохо после соревнований.

Уверена, что последствия возникнут и после открытой воды. 10 км – это 2 часа времени тяжелой работы, и если вода не лучшего качества, то обладатели слабого иммунитета почувствуют на себе последствия заплыва.

– Что могут сделать спортсмены, чтобы обезопасить свое здоровье?

– Много было забавных способов. Та же Шарон (ван Раувендал) говорила, что будет пить антибиотики. Многие говорили, что надо просто выпить «Кока-колу», она обеззараживает все, ею даже туалеты моют, ха-ха. У меня подобного опыта не было, я ничего не употребляла, кроме энтеросорбентов, если вода была достаточно плохого качества.

Что греха таить – случается всякое. Даже наши чемпионаты России на Черном море проводились после дождей, когда с гор сходит грязь и следующие несколько суток нельзя купаться. Но защищать себя антибиотиками и зарабатывать себе антибиотикорезистентность на этом, думаю, не самый лучший выбор, – сказала олимпийская чемпионка 2008 года Ильченко.

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