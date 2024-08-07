WADA заявило, что минимум три американских спортсмена с допинг-нарушениями соревновались, действуя в качестве тайных агентов USADA

WADA заявило, что несколько спортсменов из США соревновались, несмотря на допинг.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Антидопинговое агентство США (USADA) позволило нескольким спортсменам, уличенным в нарушении антидопинговых правил в период с 2011 по 2014 год, продолжать соревноваться в обмен на информацию о других нарушителях.

«WADA известно по меньшей мере о трех случаях, когда спортсменам, совершившим серьезные нарушения антидопинговых правил, разрешалось продолжать соревноваться в течение многих лет, действуя в качестве тайных агентов , без уведомления и без каких-либо положений, разрешающих такую практику в кодексе или собственных правилах USADA», – заявили во Всемирном антидопинговом агентстве.

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