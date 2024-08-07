WADA заявило, что минимум три американских спортсмена с допинг-нарушениями соревновались, действуя в качестве тайных агентов USADA

Теги допинг USADA WADA Водные виды

WADA заявило, что несколько спортсменов из США соревновались, несмотря на допинг.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Антидопинговое агентство США (USADA) позволило нескольким спортсменам, уличенным в нарушении антидопинговых правил в период с 2011 по 2014 год, продолжать соревноваться в обмен на информацию о других нарушителях.

«WADA известно по меньшей мере о трех случаях, когда спортсменам, совершившим серьезные нарушения антидопинговых правил, разрешалось продолжать соревноваться в течение многих лет, действуя в качестве тайных агентов USADA, без уведомления WADA и без каких-либо положений, разрешающих такую практику в кодексе или собственных правилах USADA», – заявили во Всемирном антидопинговом агентстве.

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32 комментария
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Но банить мы конечно же никого не будем
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У усада типичная полицейская тактика. Крышуешь одного диллера чтобы он сдал других. Правда иногда просто крышуешь диллера.)) За бабки или по приказу сверху.))
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"Имя, имя, сестгра..." Это ли не государственная программа ?
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Ответ Владислав Колесник
Но банить мы конечно же никого не будем
Конечно нет. Они же хотели очистить систему изнутри.😁
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WADA поноет, поноет и забанит еще каких нибудь российских спортсменов, чтоб американцам неповадно было с допингом участвовать в соревнованиях.
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USADA вербовали агентов среди своих собственных спортсменов путём шантажа? Какие мелочи жизни! За это их можно только похвалить!
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Надеюсь за все это по всей строгости закона ответит Бангладеш или Маврикий)
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Ответ Полный адекват
Комментарий скрыт
Как будто ваш брат не такой, ещё похлеще плюсики набирает.
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Ответ Amalfitano
У усада типичная полицейская тактика. Крышуешь одного диллера чтобы он сдал других. Правда иногда просто крышуешь диллера.)) За бабки или по приказу сверху.))
По зову звёздно-полосатого сердца. Не корысти ради, а токмо во исполнение...
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И каковы будут действия ВАДЫ? Накажет нарушителей или просто поноет в интернете?
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Вечер перестаëт быть томным. Адреса, пароли, явки, то есть фамилии в студию!
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Ответ Владислав Колесник
Но банить мы конечно же никого не будем
Для этого есть Россия.
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Ответ marchellinos
Она и есть. Как и во всех странах.
Отвечают только 2-3. И это не сша
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А разве так можно?Или это другое?
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Ответ Сергей Лепехин
"Имя, имя, сестгра..." Это ли не государственная программа ?
Она и есть. Как и во всех странах.
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Так как же вы такое допустили?
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Ну ваще чистых, амеров оклеветали. Одна Байлз, не вызвает подозрений в допинге.
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Короче все ясно, просто дележка денег и влияния. Вот и все.
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Ответ Dizzod
Так как же вы такое допустили?
"Не вели казнить... "
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USADA: "Так, Билл и Гилл, слушайте сюда: оба жрете допинг (кстати, вот он). Билл стучит на Гилла, Гилл стучит на Билла. Обоих оформляем информаторами"
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Весь мировой спорт превратился во мрак... И даже света в конце туннеля не видно
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Одни китайцы белые и пушистые, разгонять такие международные организации надо
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А что, так можно было?
Китайцам на заметку, нам уже не пригодится
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Пошла жара. Давайте ещё.
Кто за жаб, а кто за гадюк?
Нужно голосование устроить
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Чотаржу :)))
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Траснгендеры в боксе 100% агенты ВАДА: мужики колотят женщин и параллельно строго следят за соблюдением кодекса чести
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Как же приятна эта война между ВАДА и ЮСАДА :)
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Да не шуточная война началась между WADA и USADA.
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Gentle people
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