Австралийский тренер о мировом рекорде Чжаньлэ: «Я зол после этого заплыва. Человеческими силами невозможно обойти таких соперников на целый корпус»

Австралийский тренер назвал нереальным результат финала на 100 м вольным стилем на ОИ-2024.

Китайский пловец Пань Чжаньлэ победил и установил новый мировой рекорд – 46,40. Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс, третье – Давид Попович из Румынии.

«Честно говоря, я зол после этого заплыва. Зол по многим причинам. Послушайте, я дружу с самыми быстрыми пловцами в истории – от Роуди Гейнса и Александра Попова до Гэри Холла-младшего, Энтони Эрвина и, наконец, короля Кайла Чалмерса. Я хорошо их знаю.

Я изучал этот спорт, я изучал скорость и являюсь экспертом в этом вопросе. И сейчас я разочарован, потому что человеческими силами невозможно обойти таких соперников на целый корпус.

Я не выступаю против конкретного человека или целой страны. Это просто то, что я вижу, то, в чем я разбираюсь.

Вы не сможете настолько обойти таких соперников, это невозможно. Кайл Чалмерс, Давид Попович, Джек Алекси – нереально обойти их на целый корпус на 100-метровке вольным стилем.

Человеку это не под силу. Так что не вешайте мне лапшу на уши. Это нереально», – сказал Бретт Хоук (бывший пловец и участник Олимпийских игр, сейчас тренер и комментатор) в видеообращении, опубликованном в соцсети.

В комментариях Хоука обвинили в расизме.

Пань Чжаньлэ: «Я поприветствовал Чалмерса, но он просто проигнорировал меня. Так же, как и Алекси. Казалось, они смотрят на нас свысока»