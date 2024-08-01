Австралийский тренер о мировом рекорде Чжаньлэ: «Я зол после этого заплыва. Человеческими силами невозможно обойти таких соперников на целый корпус»
Австралийский тренер назвал нереальным результат финала на 100 м вольным стилем на ОИ-2024.
Китайский пловец Пань Чжаньлэ победил и установил новый мировой рекорд – 46,40. Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс, третье – Давид Попович из Румынии.
«Честно говоря, я зол после этого заплыва. Зол по многим причинам. Послушайте, я дружу с самыми быстрыми пловцами в истории – от Роуди Гейнса и Александра Попова до Гэри Холла-младшего, Энтони Эрвина и, наконец, короля Кайла Чалмерса. Я хорошо их знаю.
Я изучал этот спорт, я изучал скорость и являюсь экспертом в этом вопросе. И сейчас я разочарован, потому что человеческими силами невозможно обойти таких соперников на целый корпус.
Я не выступаю против конкретного человека или целой страны. Это просто то, что я вижу, то, в чем я разбираюсь.
Вы не сможете настолько обойти таких соперников, это невозможно. Кайл Чалмерс, Давид Попович, Джек Алекси – нереально обойти их на целый корпус на 100-метровке вольным стилем.
Человеку это не под силу. Так что не вешайте мне лапшу на уши. Это нереально», – сказал Бретт Хоук (бывший пловец и участник Олимпийских игр, сейчас тренер и комментатор) в видеообращении, опубликованном в соцсети.
В комментариях Хоука обвинили в расизме.
Пань Чжаньлэ: «Я поприветствовал Чалмерса, но он просто проигнорировал меня. Так же, как и Алекси. Казалось, они смотрят на нас свысока»
Китайцы дали повод.
Болту возможно на полсекунды обгонять, Маршану и Ледеки возможно
А тут невозможно... Почему именно тут?
китайцы попались на допинге
это не намёк и не повод, это просто факт
"— Даже не знаю, что здесь в большей степени не укладывается в голове, общий результат 46,40 или раскладка по дистанции. Лично я вообще слабо представляю, как нужно тренироваться, чтобы плавать на таких скоростях. Нужно, кроме всего прочего, обладать колоссальным терпением: плыть за 22,28 первый «полтинник» и за 24,12 — второй. Это очень больно. На последнем четвертаке мышцы от перенапряжения начинают просто отключаться, и эта мышечная боль сама по себе очень тяжелая, словно всё тело наливается чугуном. И в таком состоянии ты должен заставлять себя плыть еще быстрее."
Фарма рулит на этой олимпиаде
Может китаец познал дзен с пандами и обучался у них?