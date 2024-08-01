Австралийский тренер о мировом рекорде Чжаньлэ: «Я зол после этого заплыва. Человеческими силами невозможно обойти таких соперников на целый корпус»

Теги плавание сборная Китая сборная Австралии сборная Румынии Олимпиада-2024 Кайл Чалмерс Давид Попович Джек Алекси Пань Чжаньлэ Водные виды

Австралийский тренер назвал нереальным результат финала на 100 м вольным стилем на ОИ-2024.

Китайский пловец Пань Чжаньлэ победил и установил новый мировой рекорд – 46,40. Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс, третье – Давид Попович из Румынии. 

«Честно говоря, я зол после этого заплыва. Зол по многим причинам. Послушайте, я дружу с самыми быстрыми пловцами в истории – от Роуди Гейнса и Александра Попова до Гэри Холла-младшего, Энтони Эрвина и, наконец, короля Кайла Чалмерса. Я хорошо их знаю. 

Я изучал этот спорт, я изучал скорость и являюсь экспертом в этом вопросе. И сейчас я разочарован, потому что человеческими силами невозможно обойти таких соперников на целый корпус.

Я не выступаю против конкретного человека или целой страны. Это просто то, что я вижу, то, в чем я разбираюсь.

Вы не сможете настолько обойти таких соперников, это невозможно. Кайл Чалмерс, Давид Попович, Джек Алекси – нереально обойти их на целый корпус на 100-метровке вольным стилем.

Человеку это не под силу. Так что не вешайте мне лапшу на уши. Это нереально», – сказал Бретт Хоук (бывший пловец и участник Олимпийских игр, сейчас тренер и комментатор) в видеообращении, опубликованном в соцсети.

В комментариях Хоука обвинили в расизме. 

Пань Чжаньлэ: «Я поприветствовал Чалмерса, но он просто проигнорировал меня. Так же, как и Алекси. Казалось, они смотрят на нас свысока»

60 комментариев
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Ответ Camicadze
Надо просто усерднее тренироваться! ))
сказала Байлз закидывая очередную таблеточку
+45
-9
+36
Конкретный намёк на допинг.
Китайцы дали повод.
+28
-2
+26
Надо просто усерднее тренироваться! ))
+23
-2
+21
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Конкретный намёк на допинг. Китайцы дали повод.
Аж 23 повода вообще-то)
+19
0
+19
А то, что "творит" Симона Байлз возможно?
+26
-11
+15
А почему невозможно то?
Болту возможно на полсекунды обгонять, Маршану и Ледеки возможно
А тут невозможно... Почему именно тут?
+16
-1
+15
Потому что Чжаньлэ китаец. Если бы с так победил англосакс, этот бы человек по фамилии Бретт Хоук просто бы промолчал, это в порядке вещей было бы для него
+17
-3
+14
Ответ Аркус
Потому что дистанция слишком короткая,чтобы столько выиграть.
Ну 100 метров в беге что ли длинная дистанция?
+13
-1
+12
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Конкретный намёк на допинг. Китайцы дали повод.
это не повод
китайцы попались на допинге
это не намёк и не повод, это просто факт
+12
-1
+11
Нахимиченный китаец, понятное дело, тут даже не надо великим спецом в плавании быть.
+12
-2
+10
Подскажите, этот пассажир так же рвался, когда Фелпс свои рекорды ставил?
+13
-3
+10
Не может нормальный человек победить за 2 часа в двухсотметровках бат и брасс. Просто это невозможно. И меня это злит(нет).
+9
0
+9
Попов тоже самое говорит.
"— Даже не знаю, что здесь в большей степени не укладывается в голове, общий результат 46,40 или раскладка по дистанции. Лично я вообще слабо представляю, как нужно тренироваться, чтобы плавать на таких скоростях. Нужно, кроме всего прочего, обладать колоссальным терпением: плыть за 22,28 первый «полтинник» и за 24,12 — второй. Это очень больно. На последнем четвертаке мышцы от перенапряжения начинают просто отключаться, и эта мышечная боль сама по себе очень тяжелая, словно всё тело наливается чугуном. И в таком состоянии ты должен заставлять себя плыть еще быстрее."

Фарма рулит на этой олимпиаде
+7
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А писали, что вода медленная))
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Угу, а Ледеки вчера полбассейна всем привезла на шпинате и сельдерее.
+6
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+5
Ответ Джавид Гасанов
А то, что "творит" Симона Байлз возможно?
Человек является экспертом в плавании и говорит про него. Причём здесь спортивная гимнастика?
+7
-3
+4
Ответ Джавид Гасанов
А то, что "творит" Симона Байлз возможно?
А некоторое время назад "братья" Уильямс?
+13
-9
+4
А Фелпс видимо мог, как и Марашан в один вечер дать два финала и обойти всех, особенно венгра. Или как на какой-то Олимпиаде женщина в одном из заплывов показала лучше время чем у Лохте.
+6
-2
+4
ХАхаха ну да, а Фелпс был реальный? А Нарко Байлс?)
+5
-2
+3
Какие-то двойные стандарты) когда они победили – это норм, когда их обошли на корпус – это не возможно.
+7
-4
+3
Ай-яй-яй. Если он никого не имел в виду, то зачем он это говорит?))

Может китаец познал дзен с пандами и обучался у них?
+4
-1
+3
Ответ Константин Лобандиевский
А почему невозможно то? Болту возможно на полсекунды обгонять, Маршану и Ледеки возможно А тут невозможно... Почему именно тут?
Потому что дистанция слишком короткая,чтобы столько выиграть.
+4
-2
+2
С такой аргументацией скоростно-силовые виды можно закрывать. Зачем - если это невозможно...
+2
0
+2
Когда то целые диссертации писали с расчетами, за сколько человек способен 100 метров пробежать. Болт показал, что человек способен быстрее расчетов.
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Ответ Serjio Shabelnikov
Человек является экспертом в плавании и говорит про него. Причём здесь спортивная гимнастика?
когда Фелпс ставил рекорды он тоже наверно злился (нет)
+2
0
+2
23 китайца пойманы на допинге - этого не поймали пока...
+1
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Китаец явно на фарме сидит, но и другие тоже, скорее всего. Соревнования у кого витамины лучше.
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Он на ЧМ в феврале 46.80 проплыл(в эстафете). И что, кто-то допинг нашёл?
+2
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+1
Ответ dalmolchun
Попов тоже самое говорит. "— Даже не знаю, что здесь в большей степени не укладывается в голове, общий результат 46,40 или раскладка по дистанции. Лично я вообще слабо представляю, как нужно тренироваться, чтобы плавать на таких скоростях. Нужно, кроме всего прочего, обладать колоссальным терпением: плыть за 22,28 первый «полтинник» и за 24,12 — второй. Это очень больно. На последнем четвертаке мышцы от перенапряжения начинают просто отключаться, и эта мышечная боль сама по себе очень тяжелая, словно всё тело наливается чугуном. И в таком состоянии ты должен заставлять себя плыть еще быстрее." Фарма рулит на этой олимпиаде
В этом и смысл большого спорта,чтобы расширять представление о возможностях человека! Давно ли,например,рассуждали о четверных прыжках в фигурном катании,а сейчас уже речь пошла о пятерных...А фарма? Ну да,только она бывает не только запрещенная,но и разрешённая.
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Ответ msNah
Потому что Чжаньлэ китаец. Если бы с так победил англосакс, этот бы человек по фамилии Бретт Хоук просто бы промолчал, это в порядке вещей было бы для него
Да, все бы писали про выдающегося гения. Невероятный Армстронг! Талантливейший Фелпс! Неповторимая Джойнер-Керси!
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