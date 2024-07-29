Ариарне Титмус: «Жизнь в олимпийской деревне усложняет выступления. Условия определенно не рассчитаны на высокие результаты»

Теги плавание сборная Австралии жен Олимпиада-2024 Ариарне Титмус Водные виды

Пловчиха Ариарне Титмус раскритиковала условия в олимпийской деревне.

Австралийка считает, что не смогла показать в Париже свой лучший результат из-за условий проживания. 

27 июля спортсменка выиграла золото Олимпиады в плавании вольным стилем на дистанции 400 м. В финале Титмус финишировала с результатом 3.57,49. 

«Возможно, это было не то время, на которое я способна, но жизнь в олимпийской деревне усложняет выступления.

Эти условия определенно не рассчитаны на высокие результаты», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка. 

Организаторы Игр-2024 отказались от кондиционеров в олимпийской деревне, в номерах установлены кровати из картона. В первые дни Олимпиады спортсмены жаловались на нехватку некоторых продуктов питания и транспорт. 

Олимпийская деревня Парижа – какая она изнутри? Наш репортаж

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не спортивные соревнования, а какое-то испытание на выживание: не отравиться в Сене, избежать грабежа и добраться до старта вовремя)
+18
-3
+15
Ну так столько всяких средств "защиты" и "гигиены" раздать. Удивительно, что там вообще еще выступают в перерывах.
+9
-1
+8
А кто сказал, что целью организации всего этого были высокие спортивные результаты?
+9
-4
+5
Ответ nordmephi
Не спортивные соревнования, а какое-то испытание на выживание: не отравиться в Сене, избежать грабежа и добраться до старта вовремя)
Да имхо проводить подобного рода соревнования в мегаполисах - бред. Это же столько единовременных геморроев со всем и вся. А город не может на период ОИ отказаться от повседневной жизни, только немного ужаться. И получается, что и в организационных моментах ОИ, и в повседневной жизни горожан - только траблы.

Я понимаю, что для президентов и мэров городов это политические очки, но камон. Это абсурд. Жизнь городов за последние 10-15 лет очень сильно поменялась, это не то же самое, что проводить ОИ в мегаполисе даже 20 лет назад
+4
0
+4
Корри Гоф - показывала видео где на 10 человек женской сборной - всего 2 ванные комнаты.. В итоге половина команды уже съехала из деревни в гостиницу.
+3
-1
+2
В агенты Кремля ее, СРОЧНО!
+4
-2
+2
Что, опять?) Там вон какая-то велосипедка без страны говорила все норм
+5
-3
+2
Ответ Burel
Как всегда, отвратительная организация в западной стране
Просто у них нет такого, что «у нас олимпиада, теперь все живем ради нее».
+2
-1
+1
Надо было на брикс ехать
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий