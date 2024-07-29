Ариарне Титмус: «Жизнь в олимпийской деревне усложняет выступления. Условия определенно не рассчитаны на высокие результаты»
Пловчиха Ариарне Титмус раскритиковала условия в олимпийской деревне.
Австралийка считает, что не смогла показать в Париже свой лучший результат из-за условий проживания.
27 июля спортсменка выиграла золото Олимпиады в плавании вольным стилем на дистанции 400 м. В финале Титмус финишировала с результатом 3.57,49.
«Возможно, это было не то время, на которое я способна, но жизнь в олимпийской деревне усложняет выступления.
Эти условия определенно не рассчитаны на высокие результаты», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.
Организаторы Игр-2024 отказались от кондиционеров в олимпийской деревне, в номерах установлены кровати из картона. В первые дни Олимпиады спортсмены жаловались на нехватку некоторых продуктов питания и транспорт.
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Я понимаю, что для президентов и мэров городов это политические очки, но камон. Это абсурд. Жизнь городов за последние 10-15 лет очень сильно поменялась, это не то же самое, что проводить ОИ в мегаполисе даже 20 лет назад