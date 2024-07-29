Ариарне Титмус: «Жизнь в олимпийской деревне усложняет выступления. Условия определенно не рассчитаны на высокие результаты»

Пловчиха Ариарне Титмус раскритиковала условия в олимпийской деревне.

Австралийка считает, что не смогла показать в Париже свой лучший результат из-за условий проживания.

27 июля спортсменка выиграла золото в плавании вольным стилем на дистанции 400 м. В финале Титмус финишировала с результатом 3.57,49.

«Возможно, это было не то время, на которое я способна, но жизнь в олимпийской деревне усложняет выступления.

Эти условия определенно не рассчитаны на высокие результаты», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

Организаторы Игр-2024 отказались от кондиционеров в олимпийской деревне, в номерах установлены кровати из картона. В первые дни Олимпиады спортсмены жаловались на нехватку некоторых продуктов питания и транспорт.

Олимпийская деревня Парижа – какая она изнутри? Наш репортаж

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати