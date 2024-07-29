Дмитрий Медведев о МОК: «Пришло время все в этой преступной организации сломать к чертовой матери и пересобрать заново. То, что мы видим – это позор чистой воды»

Дмитрий Медведев заявил, что Олимпиада «давно умерла», и призвал пересобрать МОК.

«Еще раз к вопросу об Олимпийских играх. Достали!

И вопрос не в безобразной организации Игр лягушатниками, сопровождаемых бравурными восклицаниями Vive la France смертельно надоевшего всем Макрона, и даже не в орде фриков и трансвеститов за столом, кощунственно изображающих «Тайную вечерю».

Олимпийские игры умерли задолго до этого. Сейчас этот труп зловонно разлагается в бурой от грязи, противной, вонючей речке. Увы.

Поделюсь, что называется, из первых рук, личными представлениями о руководстве олимпийского движения.

Все как всегда и все очень просто: это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников, которая ни с того ни с сего объявила себя ни много ни мало мировым правительством. Спортивным уж точно.

Я присутствовал на многих приемах, что называется ex officio. Там пляшут так называемые партнеры, которые считают себя хозяевами, а по сути – безликие коррупционеры, по которым плачет тюрьма.

И еще в большом количестве – напыщенные, важные главы международных федераций с бокалами дорогого шампанского и блеском очей. И суть этого «спортивного олимпийского» движения – бесконечные тусовки, шушуканья, распил бабла, намеки, альянсы и прочая преступная дребедень.

Но кто они такие, кого представляют эти заевшиеся хари? Никто и никого! А история с торговлей чьей-то мочой и прочими экскрементами – форменный позор организации.

Нет там в деятельности этой ВАДА, или пес знает, как там звать эту шоблу, ни грана честности и порядочности. Просто сточная яма, клоака, в которой пытаются утопить неугодные страны типа России.

И дело не в том, что нас откуда-то выставили и объявили мировыми злодеями. У меня нет никаких иллюзий – спорт стал большим бизнесом.

Похоже, что пришло время все в этой преступной организации сломать к чертовой матери и пересобрать организацию заново – на чистых, прозрачных спортивных принципах. По заветам Пьера де Кубертена.

Но и то, что видим, – это позор чистой воды. Нельзя гальванизировать труп, который разложился до костей. Да и те, кто этим занимается, уж точно не годятся на роль беатификаторов.

Их самих надо утопить в зловонной Сене и как можно скорее. Весь этот продажный МОК вместе с руководством Франции, подарившим миру столь незабываемый праздник спорта. Да здравствует МОК 2.0!» – написал зампред Совбеза РФ в соцсети.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады