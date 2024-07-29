Дмитрий Медведев о МОК: «Пришло время все в этой преступной организации сломать к чертовой матери и пересобрать заново. То, что мы видим – это позор чистой воды»

Теги МОК Дмитрий Медведев Олимпиада-2024 Водные виды

Дмитрий Медведев заявил, что Олимпиада «давно умерла», и призвал пересобрать МОК.

«Еще раз к вопросу об Олимпийских играх. Достали!

И вопрос не в безобразной организации Игр лягушатниками, сопровождаемых бравурными восклицаниями Vive la France смертельно надоевшего всем Макрона, и даже не в орде фриков и трансвеститов за столом, кощунственно изображающих «Тайную вечерю».

Олимпийские игры умерли задолго до этого. Сейчас этот труп зловонно разлагается в бурой от грязи, противной, вонючей речке. Увы.

Поделюсь, что называется, из первых рук, личными представлениями о руководстве олимпийского движения.

Все как всегда и все очень просто: это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников, которая ни с того ни с сего объявила себя ни много ни мало мировым правительством. Спортивным уж точно.

Я присутствовал на многих приемах, что называется ex officio. Там пляшут так называемые партнеры, которые считают себя хозяевами, а по сути – безликие коррупционеры, по которым плачет тюрьма.

И еще в большом количестве – напыщенные, важные главы международных федераций с бокалами дорогого шампанского и блеском очей. И суть этого «спортивного олимпийского» движения – бесконечные тусовки, шушуканья, распил бабла, намеки, альянсы и прочая преступная дребедень.

Но кто они такие, кого представляют эти заевшиеся хари? Никто и никого! А история с торговлей чьей-то мочой и прочими экскрементами – форменный позор организации.

Нет там в деятельности этой ВАДА, или пес знает, как там звать эту шоблу, ни грана честности и порядочности. Просто сточная яма, клоака, в которой пытаются утопить неугодные страны типа России.

И дело не в том, что нас откуда-то выставили и объявили мировыми злодеями. У меня нет никаких иллюзий – спорт стал большим бизнесом.

Похоже, что пришло время все в этой преступной организации сломать к чертовой матери и пересобрать организацию заново – на чистых, прозрачных спортивных принципах. По заветам Пьера де Кубертена.

Но и то, что видим, – это позор чистой воды. Нельзя гальванизировать труп, который разложился до костей. Да и те, кто этим занимается, уж точно не годятся на роль беатификаторов.

Их самих надо утопить в зловонной Сене и как можно скорее. Весь этот продажный МОК вместе с руководством Франции, подарившим миру столь незабываемый праздник спорта. Да здравствует МОК 2.0!» – написал зампред Совбеза РФ в соцсети.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

104 комментария
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Другое дело Игры БРИКС где можно получить золотую медаль не выступая на соревнованиях!!! Вот это прям элитный уровень организации!!!
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Ответ Ебздрогыч
Какой слог, какие образы, эпитеты - МИД аплодирует стоя!
Им с Марией Захаровой тексты пишет одна и та же емкость с жидкостью
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"Бесовщина и содомия"
Депутат Милонов признался, что пересмотрел открытие Олимпиады три раза за ночь
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Какой слог, какие образы, эпитеты - МИД аплодирует стоя!
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Речь, достойная го п ника из подворотни.
Кто-нибудь может объяснить ему, что это недостойное поведение для государственного чиновника? Мера падения для него существует или уже поздно, процесс необратим?
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Живя в России говорить о взятках и распиле бабла чиновников!!! Что дальше??? Будем говорить какие плохие пенсионный возраст подымают, и разгоняют народ на митингах ??? Или ещё выборы у них неправильные.....
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+29
Ответ Olga.t
Речь, достойная го п ника из подворотни. Кто-нибудь может объяснить ему, что это недостойное поведение для государственного чиновника? Мера падения для него существует или уже поздно, процесс необратим?
Страшно ему, думаю. Очень страшно. Могут ведь вспомнить, что "при нём такой ерунды не было в стране". Поэтому всеми силами показывает "я свой, я лояльный, посмотрите какой я упоротый".
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Димон, хорошо что Москва река чистенькая , все купаются в удовольствие!😂😂😂
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Как же у них бомбит от того, что их отлучили от игр
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это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников - блин, тут надо осторожнее в высказываниях, а то friendly fire получится
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Подгузники что ли не сменили? Рассвирепел.
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Смешно от Железной Печени слушать про коррупционеров конечно) По сравнению с ним чиновники МОК это детский сад
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Ответ Alarich
Им с Марией Захаровой тексты пишет одна и та же емкость с жидкостью
Приходится каждый вечер уничтожать Финляндию.
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Вот этого долго будили. Видно с пятницы запой не отпускал.
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"Там пляшут так называемые партнеры, которые считают себя хозяевами, а по сути – безликие коррупционеры, по которым плачет тюрьма." Вот это хорошо. Только он это про кого?
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Это он про кооператив озеро, однако
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Ответ VMX1389
Другое дело Игры БРИКС где можно получить золотую медаль не выступая на соревнованиях!!! Вот это прям элитный уровень организации!!!
Вы сейчас покусились на святое!!! Что дальше!? Вы спросите у чиновников кто они такие, кого представляют эти заевшиеся хари? Вспомните истории подмены чьей-то мочи? И закончите заветами Пьера де Кубертена, который не пускал наших спортсменов на олимпиады? И по его заветам, до 1952 года.
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>Дмитрий Медведев: «Пришло время опохмелиться.»
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Чувствуется по слогу что хлебнул он уже не мало. Рисуется такая картина. Мужик спит за столом, носом в салате. Его тормошат и спрашивают что он думает о МОК. И он произносит эту речь и снова плюхается носом в салат.
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вот это его бомбануло
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И это говорит человек, который на открытии домашней Олимпиады заснул
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Проснулся с похмела?
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Никто не сделал так много для разложения олимпийского движения как ты со своими подельниками. Ради фальшивого величия построить полномасштабную государственную систему мошенничества с допингом - до такого действительно не додумывался ещё никто. И разогнать бы надо в первую очередь вас, алчных и злобных стариков-пердунов.
А французы - большие молодцы, очень давно не получал такого удовольствия от всего происходящего на Олимпиаде. И открытие было великолепным. Подрывать пердаки "консервативным" лицемерам и популистам должно стать новой олимпийской традицией.
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Ещё одного политика России очень волнует качество воды в Сене, но совсем не заботит качество воды в Москва-реке. Повезло французам, о них заботятся российские чиновники. Кто же наконец позаботится о россиянах?
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Ответ Olga.t
Речь, достойная го п ника из подворотни. Кто-нибудь может объяснить ему, что это недостойное поведение для государственного чиновника? Мера падения для него существует или уже поздно, процесс необратим?
Вам правильно пишут, что наш Симеон Бекбулатович может и в ссылку отправиться, если наш Иван Грозный и его опричники посчитают его недостаточно лояльным. А того гляди может быть какая-нибудь авиакатастрофа, особенно над Валдаем или неудачная операция. Самая проверенная тактика в таких режимах - казаться полоумным даже среди соратников. Хрущев так вообще генсеком стал. Медведев пытается идти по его стопам.
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Анатолич опять остограмился.
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МОК 2.0. Такую ещё не пробовал, новинка что ли? Да ещё и ёмкость необычная.
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Зажравшиеся от бабла со стаканом в руке... В зеркало бы посмотреть не мешало.
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Опять персонал не уследил за дедом))
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Оцениваю этот спич на 9 Медведевых из 10) Надо было ещё сказать про ядерный удар по штаб-квартире МОК, тогда была бы десятка.
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