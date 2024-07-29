В мэрии Парижа допустили перенос олимпийских стартов из-за качества воды в Сене

Теги происшествия Олимпиада-2024 Водные виды

В мэрии Парижа допустили перенос олимпийских стартов из-за качества воды в Сене.

Сегодня на Олимпиаде-2024 в Париже был отменен тренировочный заплыв триатлонистов. Причиной стало ухудшение качества воды в реке после дождей.

«Мы следим за Сеной уже несколько лет. Мы видим, что качество воды [в целом] улучшается. С начала июня в 80% дней ее качество позволяет купаться. Но влияют погодные условия.

В случае частых дождей мы наблюдаем загрязнение, но показатели восстанавливаются в течение 24-48 часов. На данном этапе качество воды улучшается. И нам нужно будет понять, опустится ли оно ниже соответствующей планки, необходимой для плавания, или нет. Все просто.

План Б состоит в том, чтобы перенести дни стартов. Мы можем объединить два соревновательных дня в один. Такой план есть. Надеюсь, нам не придется прибегать к подобным непредвиденным обстоятельствам», – заявил заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан.

Ближайшие соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля. 

Ранее также сообщалось, что при ухудшении ситуации старты могут перенести в Вэр-Сюр-Марн, где пройдут соревнования в гребле на байдарках и каноэ.

 

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25 комментариев
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Ну так распилили 11 лярдов евро, вместо того чтобы построить бассейны, отправили спортсменов плавать в фекалиях.В этом вся Европа.
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+21
Так что, эти ОИ все еще идеально организованные, классные и яркие?
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Ответ Любезный Коссутий
изначально глупая идея была. река в любом крупном городе грязная
Организаторы хотели подчеркнуть превосходность своего райского сада над дикими джунглями. Мол, «если захотим - то все сделаем чистым», однако так это не работает.
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Может перенести не дни, а место стартов?))
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Ответ Дмитрий Иванович
Ну так распилили 11 лярдов евро, вместо того чтобы построить бассейны, отправили спортсменов плавать в фекалиях.В этом вся Европа.
Масстарт в бассейне невозможен)) Только свободная вода.
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+8
изначально глупая идея была. река в любом крупном городе грязная
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+7
Перенос старта это катастрофа, спортсмены выходят на пик к определенному дню
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Ответ StillInTheGame
они, прежде всего, свободные! свободные отношения, свободные образы, свободные даты..
Судя по состоянию Сены, они, в первую очередь, "дерьмовые", а потом уже - все остальное
+5
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+5
Заместитель мэра Парижа Пьер Вдрабадан
+6
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+5
Ответ Дмитрий Иванович
Ну так распилили 11 лярдов евро, вместо того чтобы построить бассейны, отправили спортсменов плавать в фекалиях.В этом вся Европа.
К фекалиям Европе не привыкать. Их фермеры не дадут соврать. 😊
+7
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+4
Нагиев, раскинувший руки: "Не позор, а ПОЗОРИЩЩЩЕ!"
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+3
Ахахаха)
Шапито, а не олимпиада.
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Сена загрязнилась потому что там женщина из правительства искупалась?
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Прошли дожди, даже в день открытия. наплыв спортсменов, туристов тоже сказывается. Ждем, что Макрон искупается в Сене перед соревнованиями, как обещал. А лучше перенести. Не так эффектно, но всем полезнее.
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Ответ Любезный Коссутий
изначально глупая идея была. река в любом крупном городе грязная
А ведь экологи предупреждали. Ещё и денег вбухали в резервуары какие-то. Кто то нагрел руки на этой речке - вонючке.
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Ответ Dmona1
Ахахаха) Шапито, а не олимпиада.
Нет, тут же пользователи рассказывают что организовано все круто, дух захватывает, а от выступления Мрашана и Байлз можно оглохнуть.

Полное УГ даже в сравнении с Токио, не говоря о Лондоне или Пекине, или Сиднее - вот там было ништяк ништяковский
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Ответ StillInTheGame
они, прежде всего, свободные! свободные отношения, свободные образы, свободные даты..
Судя по минусам, публика иронию не выкупила
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Ответ Чебурашка от Гены
Конечно. Уже и текст подготовили к торжественному закрытию. 😁
Да там текста то...
"Дамы и господа, игры закрыты, потому что - МЫ В ДЕРЬМЕ!"
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Ответ PolarBear
Заместитель мэра Парижа Пьер Вдрабадан
Вдрабада пьян. 😁
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Ответ armageddon123456
Так что, эти ОИ все еще идеально организованные, классные и яркие?
Конечно. Уже и текст подготовили к торжественному закрытию. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
К фекалиям Европе не привыкать. Их фермеры не дадут соврать. 😊
Что то вспомнился сюжет какого то европейского канала, где ферме призывал местных жителей приезжать к нему и какать. Там целые семьи приезжали спасать Европу.))
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