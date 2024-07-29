Во Франции восстановили движение скоростных поездов, нарушенное в день открытия Олимпиады-2024

Теги происшествия Олимпиада-2024 Водные виды

Движение поездов во Франции, нарушенное после крупного сбоя, восстановлено.

26 июля, в день открытия Олимпиады-2024, Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов. 

Сообщалось о поджогах близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока. 

«Я могу вам подтвердить, что сегодня утром все поезда выполняют свои маршруты», – сказал министр транспорта Франции Патрис Вергриете в эфире радиостанции RTL.

Он отметил, что на восточном направлении нормализовать движение удалось в субботу, на атлантическом – в воскресенье.

«На северном направлении, где вчера осуществлялось движение трех из четырех поездов, сегодня все функционирует в нормальном графике», – добавил Вергриете. 

Также министр заявил, что проблемы с железнодорожным транспортом во Франции затронули 800 тысяч человек, однако 700 тысяч из них в итоге смогли осуществить свои поездки. 

Транспортный хаос в Париже: атаки в день открытия парализовали железную дорогу

16 комментариев
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На самом деле у них крутые скоростные поезда. Я ещё в 93-м году доехал из Парижа в Лион за два часа, 400 км. У нас ещё не было такого. А уже 2019 путешествовал по Провансу. Тоже очень удобно.
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Во Франции одна из лучших систем скоростных поездов в мире. Наверное только японцам уступают.
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Теперь осталось найти 100000 довольных французов, где они сейчас бродят
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Низкоскоростное восстановление высокоскоростного движения
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Ответ Чебурашка от Гены
На долго ли? 😊
а что платным план взрывов уже сообщили?
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Ответ Чебурашка от Гены
Теперь ждём нашествие фермеров с навозом и когда проявят себя клопы. 😁
И все только в российских новостях!
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Ответ Pertinax Gandi
На самом деле у них крутые скоростные поезда. Я ещё в 93-м году доехал из Парижа в Лион за два часа, 400 км. У нас ещё не было такого. А уже 2019 путешествовал по Провансу. Тоже очень удобно.
Факт, причём довольно много направлений, и часто можно по скидке очень недорого проехать на лоукост-линиях. Помню, три года назад мы с семьёй вчетвером за 40 евро из Лилля до Монпелье доехали, причём поезд всего 5 ч идёт. После Франции та же Бельгия уже каменным веком кажется с их еле тащащимися электричками.
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Пассажиров можно поздравить.
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молодцы.
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Это хорошо. Молодцы. Пусть теперь с этим не будет проблем👌.
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Теперь ждём нашествие фермеров с навозом и когда проявят себя клопы. 😁
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Бригада радикальных леваков уже взяла ответственность за эту диверсию на себя..
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Ответ Autochem
Факт, причём довольно много направлений, и часто можно по скидке очень недорого проехать на лоукост-линиях. Помню, три года назад мы с семьёй вчетвером за 40 евро из Лилля до Монпелье доехали, причём поезд всего 5 ч идёт. После Франции та же Бельгия уже каменным веком кажется с их еле тащащимися электричками.
А я как раз неделю жил в Монпелье около вокзала и оттуда ездил: Арль, Авиньон, Ним, Тараскон.
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