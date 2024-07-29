Во Франции восстановили движение скоростных поездов, нарушенное в день открытия Олимпиады-2024

Движение поездов во Франции, нарушенное после крупного сбоя, восстановлено.

26 июля, в день открытия Олимпиады-2024, Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов.

Сообщалось о поджогах близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока.

«Я могу вам подтвердить, что сегодня утром все поезда выполняют свои маршруты», – сказал министр транспорта Франции Патрис Вергриете в эфире радиостанции RTL.

Он отметил, что на восточном направлении нормализовать движение удалось в субботу, на атлантическом – в воскресенье.

«На северном направлении, где вчера осуществлялось движение трех из четырех поездов, сегодня все функционирует в нормальном графике», – добавил Вергриете.

Также министр заявил, что проблемы с железнодорожным транспортом во Франции затронули 800 тысяч человек, однако 700 тысяч из них в итоге смогли осуществить свои поездки.

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