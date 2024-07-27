Сенатор Пушков: «Церемония открытия Игр в Париже до предела идеологизирована. У организаторов одно в голове – навязать миру новое язычество»

Алексей Пушков считает, что организаторы ОИ-2024 навязывают «новое язычество».

Церемония открытия Олимпийских игр проходила 26 июля в Париже.

«Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована. Ее использовали для навязывания идеологии гендерного «разнообразия», однополой любви, инклюзивности и издевательства над христианскими традициями.

Западная пресса пишет о «смелых идеях», мотивах мира и единства, но столбы крови на фоне дворцов, отрубленная голова Марии Антуанетты и откровенная пропаганда трансгендерной культуры говорят об обратном. У организаторов Игр одно в голове – навязать миру новое язычество», – написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Пушков.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной