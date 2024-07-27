Сенатор Пушков: «Церемония открытия Игр в Париже до предела идеологизирована. У организаторов одно в голове – навязать миру новое язычество»

Теги открытие Олимпиада-2024 Политика Алексей Пушков Водные виды

Алексей Пушков считает, что организаторы ОИ-2024 навязывают «новое язычество».

Церемония открытия Олимпийских игр проходила 26 июля в Париже.

«Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована. Ее использовали для навязывания идеологии гендерного «разнообразия», однополой любви, инклюзивности и издевательства над христианскими традициями.

Западная пресса пишет о «смелых идеях», мотивах мира и единства, но столбы крови на фоне дворцов, отрубленная голова Марии Антуанетты и откровенная пропаганда трансгендерной культуры говорят об обратном. У организаторов Игр одно в голове – навязать миру новое язычество», – написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Пушков.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной

25 комментариев
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Так всем пофиг на Олимпиаду, что каждая чиниша посмотрела открытие
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Ну, конечно, ваша олимпиада же не была до ужаса идеологизирована?
Хоспади, ребят, мир без вас разберётся, вы там своими делами занимайтесь, ибо это у вас дикая инфляция и через месяц ключевая ставка может быть 20%, а вы всё на других смотрите.
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Сказал и полетел на уик-энд в Париж.
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Олимпиада была изначально языческая, вспомните где ее придумали))
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Какая гадость, мерзость, срамота! Дайте билет в Париж!
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А че плохого в язычестве?
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Ответ Pueblo
Комментарий скрыт
Без вас)
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И это будет здорово. Церковников дармоедов кормят прихожане труженики , а жрецы сами работают до пенсии.
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Ну, а если даже так, то что ? В мире куча так называемых Вер и каждый выбирает по вкусу. Не нравиться - не ешьте.
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Ответ sla3138
Все должны как один восхищаться?!
Хоть один ДЕПУТОЙД или прочий чиновник мог бы и восхититься, но нет - ВЕРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 🤪
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На вас всех с(с)ать хотели организаторы!! До вас абсолютно дела нет! Отличное оригинальное открытие!! И игры будут на высшем уровне!!
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Ответ Ярослав Петрущак
Все нормальные адекватные люди, интересующиеся спортом, хотят смотреть Олимпиаду как на общемировое событие, происходящее раз в 4 года и оттого имеющее особую ценность для участвующих в нём. Но в итоге даже само открытие было не только спортом, но и "гей-глубом с элементами глумления над христианством" (с). Ещё и детей туда приплели. Зачем это и для кого вот это поощрение фриков? Форточка Овертона? Совсем недавно главной темой Олимпиад был спорт, а не секс. Помните?
Да ну, не напомните кто там верещал в Сочи с песней "Нас не догонят"? А когда пичкали допингом, то это было ради спорта?
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Ответ МТБ
Ну, конечно, ваша олимпиада же не была до ужаса идеологизирована? Хоспади, ребят, мир без вас разберётся, вы там своими делами занимайтесь, ибо это у вас дикая инфляция и через месяц ключевая ставка может быть 20%, а вы всё на других смотрите.
Да! А оружие вообще закончилось в марте 2022 года. Забрасываем незалежных сворованными у них же стиральными машинами и толчками.
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Ответ Сергей Потейчук_1116269586
Так всем пофиг на Олимпиаду, что каждая чиниша посмотрела открытие
Отчёт же надо написать, какое там дно))
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Все нормальные адекватные люди, интересующиеся спортом, хотят смотреть Олимпиаду как на общемировое событие, происходящее раз в 4 года и оттого имеющее особую ценность для участвующих в нём.

Но в итоге даже само открытие было не только спортом, но и "гей-глубом с элементами глумления над христианством" (с). Ещё и детей туда приплели.
Зачем это и для кого вот это поощрение фриков? Форточка Овертона?

Совсем недавно главной темой Олимпиад был спорт, а не секс. Помните?
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А он все в старом язычестве нализывает
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Так сделайте лучше, игры БРИГС провели так, что сюда 5 раз подумают, прежде, чем ехать. А вчера, например, из бывших республик СССР, были все, кроме двух (и тех не пустили). Вот и думай, где плохо, а куда стремятся туристы и спортсмены.
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Ответ Raphanus
Отчёт же надо написать, какое там дно))
Зенит, СКА, Россия 🤣🤣🤣
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Ответ МТБ
Ну, конечно, ваша олимпиада же не была до ужаса идеологизирована? Хоспади, ребят, мир без вас разберётся, вы там своими делами занимайтесь, ибо это у вас дикая инфляция и через месяц ключевая ставка может быть 20%, а вы всё на других смотрите.
А ещё Россия вот-вот рухнет сразу после доллара по 500 и кофе в Ялте
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