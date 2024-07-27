Сенатор Пушков: «Церемония открытия Игр в Париже до предела идеологизирована. У организаторов одно в голове – навязать миру новое язычество»
Алексей Пушков считает, что организаторы ОИ-2024 навязывают «новое язычество».
Церемония открытия Олимпийских игр проходила 26 июля в Париже.
«Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована. Ее использовали для навязывания идеологии гендерного «разнообразия», однополой любви, инклюзивности и издевательства над христианскими традициями.
Западная пресса пишет о «смелых идеях», мотивах мира и единства, но столбы крови на фоне дворцов, отрубленная голова Марии Антуанетты и откровенная пропаганда трансгендерной культуры говорят об обратном. У организаторов Игр одно в голове – навязать миру новое язычество», – написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Пушков.
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Хоспади, ребят, мир без вас разберётся, вы там своими делами занимайтесь, ибо это у вас дикая инфляция и через месяц ключевая ставка может быть 20%, а вы всё на других смотрите.
Но в итоге даже само открытие было не только спортом, но и "гей-глубом с элементами глумления над христианством" (с). Ещё и детей туда приплели.
Зачем это и для кого вот это поощрение фриков? Форточка Овертона?
Совсем недавно главной темой Олимпиад был спорт, а не секс. Помните?