WADA рассмотрит статус соответствия антидопингового агентства США в августе

Теги допинг Ричард Паунд USADA WADA Водные виды

WADA рассмотрит статус соответствия Американского антидопингового агентства.

По данным Reuters, этот процесс начнется в августе текущего года. 

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что США могут лишиться права проводить Олимпийские игры, если USADA лишат статуса соответствия.

Паунд считает, что к этому может привести применение «закона Родченкова» в допинг-деле китайских пловцов. «Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу», – отметил он. 

В начале 2021-го 23 китайских пловца на внутренних соревнованиях сдали положительные допинг-пробы на триметазидин. Позднее все они были оправданы. Соревнования в Китае были отбором на Олимпиаду в Токио. 

«Закон Родченкова» предусматривает возможность преследования со стороны США любого спортсмена, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях, где участвуют американцы.

США должны принять летнюю Олимпиаду в 2028 году, а также зимнюю в 2034-м. 

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

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10 комментариев
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А закон Родченкова преследует американцев где они участвуют в мировых соревнованиях или это как с МУС, то есть распространяется на других кроме самих себя?
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Да там одного фото Серены Уильямс достаточно, чтобы забанить Юсаду на пятнадцать лет минимум.
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Ответ Gornostaev
Чудо чудесное, у WADA оказывается есть тестикулы...
Китай дал больше.
+6
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Пчелы против меда, алкоголик против водки, WADA против USADA
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Чудо чудесное, у WADA оказывается есть тестикулы...
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Хахаха. Анегдот
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пусть победит сильнейший))
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То есть после Олимпиады. Хорошая работа
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резолюция будет состоять из трёх слов: извините, пожалуйста, дон
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