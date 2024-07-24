WADA рассмотрит статус соответствия антидопингового агентства США в августе

WADA рассмотрит статус соответствия Американского антидопингового агентства.

По данным Reuters, этот процесс начнется в августе текущего года.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что США могут лишиться права проводить Олимпийские игры, если USADA лишат статуса соответствия.

Паунд считает, что к этому может привести применение «закона Родченкова» в допинг-деле китайских пловцов. «Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу», – отметил он.

В начале 2021-го 23 китайских пловца на внутренних соревнованиях сдали положительные допинг-пробы на триметазидин. Позднее все они были оправданы. Соревнования в Китае были отбором на Олимпиаду в Токио.

«Закон Родченкова» предусматривает возможность преследования со стороны США любого спортсмена, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях, где участвуют американцы.

США должны принять летнюю Олимпиаду в 2028 году, а также зимнюю в 2034-м.

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