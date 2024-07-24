Глава USADA: «WADA нуждается в реформах, чтобы стать глобальным сторожевым псом. В нынешнем виде это декоративная собачка»

Теги допинг USADA WADA Трэвис Тайгерт Витольд Банька Олимпиада-2034 Водные виды

Глава USADA Трэвис Тайгерт назвал WADA «декоративной собачкой в мире спорта».

Обращение главы Американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгерта опубликовано на официальном сайте организации.

«Мы рады, что США будут принимать зимнюю Олимпиаду 2034 года в Солт-Лейк-Сити, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эти Игры были честными и чистыми, ведь какая страна захочет вкладывать деньги в мошеннические Игры, которые проводятся не по правилам?

Конечно, мы полностью уважаем Всемирный антидопинговый кодекс, поэтому мы так шокированы решением руководства WADA отвернуться от правил в случае с 23 китайскими пловцами, сдавшими положительные допинг-тесты, и позволить Китаю скрыть их.

Шокирует и то, что сам Международный олимпийский комитет (МОК) опускается до угроз, пытаясь заставить замолчать тех, кто ищет ответы на вопросы, ставшие общеизвестными фактами.

Сейчас как никогда очевидно, что WADA нарушило правила и нуждается в реформах, чтобы действительно стать глобальным сторожевым псом, в котором нуждаются чистые спортсмены.

Сегодняшнее представление еще раз показало, что в нынешнем виде WADA – это просто декоративная собачка в спорте, и у чистых спортсменов мало шансов.

Если WADA нечего скрывать, то они должны были приветствовать возможность ответить на вопросы, а не бегать и прятаться. МОК должен быть лидером в защите чистого спорта, и для чистых спортсменов по всему миру будет губительно видеть, как закрывают глаза на эти положительные тесты.

Мы будем продолжать призывать к созданию сильного, независимого WADA и к прозрачности, а не к угрозам. 

Остаются нерешенными основные вопросы о том, как WADA позволило Китаю скрыть 23 допинг-теста, и спортсмены и общественность по-прежнему заслуживают ответов», – заявил Тайгерт. 

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24 комментария
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...чтобы стать глобальным сторожевым псом под нашим управлением
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Что WADA, что USADA - одна хрень. В США не хотят разбираться со своими "спортсменами", но лезут в дела других. Это у них национальное, видимо.
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Жабагадюкинг реально мирового уровня! Чистый кайф!
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стать глобальным сторожевым псом, в котором нуждаются чистые спортсмены...
а пес -то как будет счастлив на цепи!
вам привалило огромное счастье жить в четвёртом Рейхе!
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конечно лучше вообще не проходить тестирование, чем нарываться на непрятности. Уж не американцам тявкать на слона.
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Так вы ее такой и сделали, чисто коррумпированная организация, которая покрывает "нужных" и "важных" спортсменов. Чего теперь жалуемся, собачку не совсем получается контролировать как хотелось бы и иногда она проявляет свой норов?)
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А ну-ка, декоративная собачка, подай голос! Сколько там американских спортсменов не проходят тестирование в ВАДА? И назови всех поимённо!
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Риторика в стиле нашей Маши Захаровой)
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И должна быть под вашим контролем, чтобы все было честно и чтобы мы видели больше коулменов, гатлинов и прочих американцев, которым можно попадаться на допинге бесконечно и все сойдет им с рук
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Собачка не на тех гавкает...
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По-хорошему, ЮСАДА первая и должна огрести от независимой ВАДы. Но кто барышню кормит, тот ее и танцует.
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Оба агентства хуже некуда и сторожевые псы только в отношении наших спортсменов.
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Мне вот интересно узнать у ЮСАДА, когда будут известны допинг-тесты сотен американских баскетболистов и хоккеистов из НБА и НХЛ. Просто любопытно, насколько масштабнее там скрытые факты, чем пробы 23 пловцов Китая
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Ответ aslvowk@mail.ru
Мне вот интересно узнать у ЮСАДА, когда будут известны допинг-тесты сотен американских баскетболистов и хоккеистов из НБА и НХЛ. Просто любопытно, насколько масштабнее там скрытые факты, чем пробы 23 пловцов Китая
Скрытые допинг-тесты это вопиющее нарушение правил, но это никак не оправдывает китайских пловцов.
Если жить по принципу "им можно, а нам почему нельзя", то это будет глухой тупик.
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Мощный совет от чемпиона мира по терапевтическим исключениям )))
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Пусть МОК не допускает на ОИ спортсменов с ТИ, вот тогда это будут настоящие чистые игры..
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Гнилая контора
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Собственной сознательности и порядочности ЮСАДА не хватает, чтобы соблюдать правила, обязательно нужен цербер...
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Видимо, пиндосы хотят зажать бабло для ВАДА
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Да какой короткий путь от царя горы до WADA – это просто декоративная собачка в спорте.
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Я надеюсь, вадушки дожуют сопли и уже раскроют списки ТИ, чтоб весь мир увидел, кто злоупотребляет разрешениями на употребление запрещенки. А там уже и видно будет, какие США честные
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Так, наверное, мог бы говорить австрийский художник.
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Опять американцы хотят что-то изменить под своим руководством.
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Ответ Славик Городской
Так вы ее такой и сделали, чисто коррумпированная организация, которая покрывает "нужных" и "важных" спортсменов. Чего теперь жалуемся, собачку не совсем получается контролировать как хотелось бы и иногда она проявляет свой норов?)
Иногда собачку и другие подкармливают
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