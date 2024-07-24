Глава USADA: «WADA нуждается в реформах, чтобы стать глобальным сторожевым псом. В нынешнем виде это декоративная собачка»

Глава USADA Трэвис Тайгерт назвал WADA «декоративной собачкой в мире спорта».

Обращение главы Американского антидопингового агентства опубликовано на официальном сайте организации.

«Мы рады, что США будут принимать зимнюю 2034 года в Солт-Лейк-Сити, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эти Игры были честными и чистыми, ведь какая страна захочет вкладывать деньги в мошеннические Игры, которые проводятся не по правилам?

Конечно, мы полностью уважаем Всемирный антидопинговый кодекс, поэтому мы так шокированы решением руководства WADA отвернуться от правил в случае с 23 китайскими пловцами, сдавшими положительные допинг-тесты, и позволить Китаю скрыть их.

Шокирует и то, что сам Международный олимпийский комитет (МОК) опускается до угроз, пытаясь заставить замолчать тех, кто ищет ответы на вопросы, ставшие общеизвестными фактами.

Сейчас как никогда очевидно, что WADA нарушило правила и нуждается в реформах, чтобы действительно стать глобальным сторожевым псом, в котором нуждаются чистые спортсмены.

Сегодняшнее представление еще раз показало, что в нынешнем виде WADA – это просто декоративная собачка в спорте, и у чистых спортсменов мало шансов.

Если WADA нечего скрывать, то они должны были приветствовать возможность ответить на вопросы, а не бегать и прятаться. МОК должен быть лидером в защите чистого спорта, и для чистых спортсменов по всему миру будет губительно видеть, как закрывают глаза на эти положительные тесты.

Мы будем продолжать призывать к созданию сильного, независимого WADA и к прозрачности, а не к угрозам.

Остаются нерешенными основные вопросы о том, как WADA позволило Китаю скрыть 23 допинг-теста, и спортсмены и общественность по-прежнему заслуживают ответов», – заявил Тайгерт.

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