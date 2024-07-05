Министр спорта РФ Дегтярев о Евро: «Переживал за Грузию. Мы когда‑то в одной стране жили – и в Российской империи, и в СССР. Надо болеть за друзей, соседей»

Теги премьер-лига Россия Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Министерство спорта России Политика Матч ТВ Михаил Дегтярев Футбол

Министр спорта России рассказал, кого поддерживал на Евро-2024.

Сборная Грузии впервые сыграла в финальной части Евро и вышла в плей‑офф, где в 1/8 финала проиграла Испании со счетом 1:4.

– Вам в плотном рабочем графике удается следить за чемпионатом Европы по футболу?

– Конечно. Я считаю, что надо следить за спортом, болеть. Хотелось бы за наших, но пока этой возможности нет. Но с точки зрения профессиональных обязанностей я слежу за всем.

– За кого переживаете на турнире?

– Честно скажу: очень переживал и радовался за сборную Грузии. Это наши соседи, мы когда‑то в одной стране жили – и в Российской империи, и в Советском Союзе.

Поэтому их успех – это очень хорошо, могу искренне поздравить команду и ее болельщиков, грузины показали отличный результат. Вообще надо болеть за друзей, соседей. Да, бывает, что поругались, но спорт должен объединять, – сказал Михаил Дегтярев.

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84 комментария
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Ответ Potapson
А Грузия знает, что они наши друзья?
Конечно, они даже на своих трибунах фамилию нашего президента скандировали, что попало в эфир МАтч тв.
Фамилию, а потом что-то неразборчиво...
Кто-то услышал, чего там было?
+173
-15
+158
А как же Украина? Тоже за нее болел? Украинцы и в СССР с нами были, и в целом они нам всегда были ближе чем Грузины до определенного времени
+171
-19
+152
А Грузия знает, что они наши друзья?
+122
-14
+108
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Зато Грузины нас очень любят, особенно за Абхазию и Осетию
+110
-17
+93
Ответ T622222
Большинство граждан Грузии позитивно оценивают евроинтеграцию республики, пишет «Новости-Грузия». По опросу института IRI, 89% грузин поддерживают вступление в Евросоюз — это исторический максимум для данного показателя…. Как то так
В России тоже многие бы хотели жить в ЕС
+76
-17
+59
И подпевал трибунам из трансляции?😏
+45
-5
+40
Так нам надо дружить или бомбить соседей? а то я запутался
+40
-3
+37
Большинство граждан Грузии позитивно оценивают евроинтеграцию республики, пишет «Новости-Грузия». По опросу института IRI, 89% грузин поддерживают вступление в Евросоюз — это исторический максимум для данного показателя….

Как то так
+33
-11
+22
Ответ Алексей Горланов
Конечно, они даже на своих трибунах фамилию нашего президента скандировали, что попало в эфир МАтч тв. Фамилию, а потом что-то неразборчиво... Кто-то услышал, чего там было?
Что-то про швейцарские часы
+20
0
+20
Когда политики из РФ начинают говорить про Грузию в контексте "одной страны", я тоже начинаю за Грузию переживать.
+22
-3
+19
Ответ Всеволод Бобров
А абхазы и осетины хотят жить с Грузией? Не замечал у них такого рвения)
Если абхазы, осетины или крымчане не хотят где-то жить, то имеют право отделиться. Если это чечены, то тут нужно уважать территориальную целостность страны и её законы.
+22
-5
+17
Фетисов на сколько помню, считает всех зрителей евро из РФ, предателями родины.
Стоит призадуматься уважаемый Министр.
+16
0
+16
А Балканы за Турцию наверное по его логике должны болеть)
+20
-6
+14
Ответ Всеволод Бобров
А Балканы за Турцию наверное по его логике должны болеть)
Не знаю как на Балканах, но будь в лесах хороший сигнал, то волки, после недавних событий, болели бы за Турцию.
+12
-2
+10
Ответ Алексей Горланов
Конечно, они даже на своих трибунах фамилию нашего президента скандировали, что попало в эфир МАтч тв. Фамилию, а потом что-то неразборчиво... Кто-то услышал, чего там было?
Они приветствовали великого лидера, крича Путин Hello.😁😁😁😁😁
+11
-2
+9
Ответ Алексей Горланов
Конечно, они даже на своих трибунах фамилию нашего президента скандировали, что попало в эфир МАтч тв. Фамилию, а потом что-то неразборчиво... Кто-то услышал, чего там было?
Там что-то про кайло. Наверное грузинские строители на трибуне были
+9
0
+9
Друзья и братья навек теперь иранцы, северные корейцы и талибы. Вот за них надо болеть.
+9
-1
+8
Ответ Всеволод Бобров
А Балканы за Турцию наверное по его логике должны болеть)
Балканы друг за друга)
+8
0
+8
Был один грузин таких как Дягтерев сажал тока в путь
+9
-3
+6
Ну видимо не за всех соседей болеешь.. банный лист
+5
0
+5
Ответ Savardus
Так нам надо дружить или бомбить соседей? а то я запутался
Грузины напряглись опять...
+5
0
+5
Раньше вы так же за одних братьев болели, как говорите сейчас про Грузию
А потом
Суп с котом
+5
0
+5
Ответ Jese Rodrigues
Комментарий скрыт
Не видел там особой дружбы, да и на Кавказ мне фиолетово))
+5
-1
+4
Ну а почему нет?
Грузины - это те же русские, но только грузины.
Сталин, вон тоже грузином был.
+7
-3
+4
Особенно смешно слышать про поругались..представляю, что через какое-то время будут то же самое про другого брата.
+4
0
+4
Значит он (тайно!) и за Украину притапливал.
А не проверить ли его на госизмену? :)
+4
0
+4
За польшу тоже подтапливал исходя из логики?
+4
-1
+3
Что на счет объединенного чемпионата?
+3
0
+3
Ответ Ковид 07.10.52
Особенно смешно слышать про поругались..представляю, что через какое-то время будут то же самое про другого брата.
Легко и народ это съест. Окно овертона.
+3
0
+3
Ответ Всеволод Бобров
А абхазы и осетины хотят жить с Грузией? Не замечал у них такого рвения)
идем дальше, глубже: а грузины Гальского района хотят жить с Абхазией?
+4
-2
+2
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