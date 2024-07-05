Министр спорта России рассказал, кого поддерживал на Евро-2024.

впервые сыграла в финальной части Евро и вышла в плей‑офф, где в 1/8 финала проиграла Испании со счетом 1:4.

– Вам в плотном рабочем графике удается следить за чемпионатом Европы по футболу?

– Конечно. Я считаю, что надо следить за спортом, болеть. Хотелось бы за наших, но пока этой возможности нет. Но с точки зрения профессиональных обязанностей я слежу за всем.

– За кого переживаете на турнире?

– Честно скажу: очень переживал и радовался за сборную Грузии. Это наши соседи, мы когда‑то в одной стране жили – и в Российской империи, и в Советском Союзе.

Поэтому их успех – это очень хорошо, могу искренне поздравить команду и ее болельщиков, грузины показали отличный результат. Вообще надо болеть за друзей, соседей. Да, бывает, что поругались, но спорт должен объединять, – сказал Михаил Дегтярев.

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