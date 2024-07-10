USADA о деле китайских пловцов: «Сегодняшнее WADA правит с помощью страха и запугивания. Их авторитет рушится на глазах у всего мира»

Теги допинг сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Водные виды

USADA оценило отчет независимого прокурора о деле китайских пловцов.

Независимый прокурор Эрик Коттье не нашел нарушений со стороны WADA в этом деле.

«Отчет WADA, опубликованный сегодня прокурором Коттье, предоставляет спортсменам и всему миру некоторую дополнительную информацию, но, к сожалению, по-прежнему оставляет без ответа большинство важных вопросов, особенно когда речь идет о разрешении WADA Китаю спрятать 23 положительных теста на мощный препарат, повышающий спортивные результаты, под ковер.

Это неудивительно, поскольку WADA само выбрало следователя и установило крайне ограниченный объем расследования, что не позволило провести содержательную проверку. Учитывая его удобную роль в организации расследования, мир также должен задаться вопросом, смогло ли WADA увидеть и даже подкорректировать отчет перед его публикацией.

WADA должно обнародовать полное досье по Китаю, особенно фактические научные данные и данные испытаний, на которые опирались Китай и WADA при определении того, что это был случай контаминации. WADA должно пройти проверку соответствия, как это обязаны делать все лица, подписавшие Кодекс WADA.

Нужно провести более тщательное и независимое расследование, при котором объем расследования и следователь определяются нейтральными третьими лицами.

Это действия, которые необходимы спортсменам и другим заинтересованным сторонам, чтобы восстановить некоторое доверие к системе и некоторую уверенность в том, что решения принимаются в интересах чистых спортсменов, а не в кулуарах, основанных на политических расчетах.

С самого начала нашей целью было раскрыть правду и факты этой ситуации от имени чистых спортсменов. До тех пор, пока руководство WADA не разделит эту цель и не перестанет извергать язвительность в ответ на любые голоса инакомыслия, не будет доверия к глобальной антидопинговой системе.

Фактически, сегодняшнее WADA правит с помощью страха и запугивания, о чем совершенно ясно свидетельствуют их заявления. Пришло время для новой стратегии, учитывая, что авторитет WADA рушится на глазах у всего мира, а спортсмены заслуживают открытости, прозрачности и правды, а не дальнейшего ущемления и запугивания», – говорится в заявлении USADA.

Независимый прокурор не выявил нарушений WADA в допинг-деле китайских пловцов

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20 комментариев
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Ахахахах. Нет, не так. АХАХАХ!
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Дайте Симоне Байлз ещё амфетамина, она лучше китайских пловцов поплывет.
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Повстречалась как то на пути гадюки жаба.
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Я не ошибся? Это американцы заявили об притеснении инакомыслия? О том что кто-то правит с позиции страх и запугивания?
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бугага . Прокуратура вызывает медиков WADA на допрос, но не перепутайте запугивает WADA. Нато строит военные базы вокруг РФ но опять же всем егрожает РФ. Совпадение? или это такрй подход?
+8
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+8
Сошлись жаба с гадюкой) Будет секс)
+6
0
+6
Ответ filippa
бугага . Прокуратура вызывает медиков WADA на допрос, но не перепутайте запугивает WADA. Нато строит военные базы вокруг РФ но опять же всем егрожает РФ. Совпадение? или это такрй подход?
Англосаксы - признанные мастера информационных войн и самые большие профессионалы в перекладывании с больной головы на здоровую. Достаточно погуглить "Черная легенда", чтобы убедиться.
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Ого, прям пчелы против меда)))) Если б не Вада, где б вы были тогда)))
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🤣🤣🤣🤣🤣
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После прочитанного, можно словить когнитивный диссонанс.
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Это театр абсурда, сюр … 🤷🏻‍♂️🤣🤣🤣
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USADA юмористы😅😅😅,конечно
Как там Симона Бэйли?
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говорят те, кто прямо покрывал Лэнса на протяжении 10 лет)) и сдали его только потому, что член его команды, под присягой в суде, вынужден был сказать правду. от такая фигня, соевые читатели, верящие в "чистый" западный спорт
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Ахаха
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Цирк))
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Боль вам по самые гланды
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Ну до ООН WADA далеко.
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Ответ filippa
бугага . Прокуратура вызывает медиков WADA на допрос, но не перепутайте запугивает WADA. Нато строит военные базы вокруг РФ но опять же всем егрожает РФ. Совпадение? или это такрй подход?
А учитывая, что в американских лигах своя допинговая система и там зачастую разрешены препараты которые запрещены в других странах, плюс американцы не раз добивались чтобы их допингистам уменьшали срок дисквалификации, то заявление выглядит явно популистским.
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Там сенатор Джонсон еще не призвала отказаться от участи в олимпиаде и провести свои Games of Friendship?
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допинг - штука опасная
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