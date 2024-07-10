USADA о деле китайских пловцов: «Сегодняшнее WADA правит с помощью страха и запугивания. Их авторитет рушится на глазах у всего мира»

USADA оценило отчет независимого прокурора о деле китайских пловцов.

Независимый прокурор Эрик Коттье не нашел нарушений со стороны WADA в этом деле.

«Отчет WADA, опубликованный сегодня прокурором Коттье, предоставляет спортсменам и всему миру некоторую дополнительную информацию, но, к сожалению, по-прежнему оставляет без ответа большинство важных вопросов, особенно когда речь идет о разрешении WADA Китаю спрятать 23 положительных теста на мощный препарат, повышающий спортивные результаты, под ковер.

Это неудивительно, поскольку WADA само выбрало следователя и установило крайне ограниченный объем расследования, что не позволило провести содержательную проверку. Учитывая его удобную роль в организации расследования, мир также должен задаться вопросом, смогло ли WADA увидеть и даже подкорректировать отчет перед его публикацией.

WADA должно обнародовать полное досье по Китаю, особенно фактические научные данные и данные испытаний, на которые опирались Китай и WADA при определении того, что это был случай контаминации. WADA должно пройти проверку соответствия, как это обязаны делать все лица, подписавшие Кодекс WADA.

Нужно провести более тщательное и независимое расследование, при котором объем расследования и следователь определяются нейтральными третьими лицами.

Это действия, которые необходимы спортсменам и другим заинтересованным сторонам, чтобы восстановить некоторое доверие к системе и некоторую уверенность в том, что решения принимаются в интересах чистых спортсменов, а не в кулуарах, основанных на политических расчетах.

С самого начала нашей целью было раскрыть правду и факты этой ситуации от имени чистых спортсменов. До тех пор, пока руководство WADA не разделит эту цель и не перестанет извергать язвительность в ответ на любые голоса инакомыслия, не будет доверия к глобальной антидопинговой системе.

Фактически, сегодняшнее WADA правит с помощью страха и запугивания, о чем совершенно ясно свидетельствуют их заявления. Пришло время для новой стратегии, учитывая, что авторитет WADA рушится на глазах у всего мира, а спортсмены заслуживают открытости, прозрачности и правды, а не дальнейшего ущемления и запугивания», – говорится в заявлении .

Независимый прокурор не выявил нарушений WADA в допинг-деле китайских пловцов