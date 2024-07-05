Пловец Сомов и каноист Коровашков приняли приглашение на Олимпийские игры в Париже
Пловец Евгений Сомов подтвердил, что примет участие в Олимпиаде-2024.
Сомов – единственный пловец из России, получивший допуск на Олимпийские игры.
Согласно информации на сайте МОК, спортсмен принял приглашение на Игры. Он выступит в Париже в нейтральном статусе.
Также свое участие в Играх подтвердил пятикратный чемпион мира каноист Алексей Коровашков.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 26 человек, пловец Сомов, дзюдоист Махмадбеков, список обновляется