Пловец Сомов и каноист Коровашков приняли приглашение на Олимпийские игры в Париже

Пловец Евгений Сомов подтвердил, что примет участие в Олимпиаде-2024.

Сомов – единственный пловец из России, получивший допуск на игры.

Согласно информации на сайте МОК, спортсмен принял приглашение на Игры. Он выступит в Париже в нейтральном статусе.

Также свое участие в Играх подтвердил пятикратный чемпион мира каноист .

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 26 человек, пловец Сомов, дзюдоист Махмадбеков, список обновляется