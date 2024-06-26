Американский пловец Бринегар дисквалифицирован на 4 года за кровяной допинг

Теги плавание допинг сборная США USADA CAS Джеймс Бринегар Водные виды

USADA добилось дисквалификации американского пловца Джеймса Бринегара.

В 2023 году Американское антидопинговое агентство (USADA) обнаружило аномальные показатели крови в биологическом паспорте спортсмена в период с июля по сентябрь 2022 года и пришло к выводу, что они связаны с кровяным допингом. Бринегар был дисквалифицирован. 

Позднее независимый арбитраж отменил решение USADA о дисквалификации, постановив, что Бринегар не совершал антидопинговых нарушений. Спортсмен был допущен к олимпийскому отбору. 

USADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и суд на встал на сторону антидопингового агентства, дисквалифицировав Бринегара на четыре года. 

Джеймсу Бринегару 24 года, он является участником Олимпийских игр в Токио. 

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