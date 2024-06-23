World Aquatics будет учитывать квалификационное время Ефимовой в олимпийском отборе на 100 м брассом

World Aquatics учтет квалификационное время Юлии Ефимовой в отборе на Олимпиаду .

Ефимова 23 июня проплывет 100 м брассом на чемпионате Багамских островов. Это ее последний шанс попасть на Игры в Париже. Ранее спортсменка получила нейтральный статус.

«Все квалифицирующиеся на Олимпийские игры могут сделать это до 23 июня, результаты соревнований этого дня подпадают под дедлайн», – сообщили в пресс-службе международной федерации.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?