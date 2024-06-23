World Aquatics будет учитывать квалификационное время Ефимовой в олимпийском отборе на 100 м брассом

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

World Aquatics учтет квалификационное время Юлии Ефимовой в отборе на Олимпиаду .

Ефимова 23 июня проплывет 100 м брассом на чемпионате Багамских островов. Это ее последний шанс попасть на Игры в Париже. Ранее спортсменка получила нейтральный статус. 

«Все квалифицирующиеся на Олимпийские игры могут сделать это до 23 июня, результаты соревнований этого дня подпадают под дедлайн», – сообщили в пресс-службе международной федерации.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

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2 комментария
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Юле, конечно, успеха!!! Сложная ситуация, но верим в лучшее!✊
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Давай, Юля, покажи класс
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