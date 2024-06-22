Никита Шлейхер: «Не рассматривал вариант с нейтральным статусом. Еще раз ехать на Олимпиаду без флага, без гимна – не стоит того»

Прыгун в воду Шлейхер заявил, что не собирается получать нейтральный статус.

– Нацелены попасть на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе?

– Да, конечно. Я точно не собираюсь заканчивать карьеру спортсмена. Мне 26 лет всего.

– Верите, что туда допустят российских спортсменов?

– Повторюсь, привык к тому, что есть. Как скажут – так и будет. Мы готовы в любое время соревноваться и бороться за первые места.

– В какой момент поняли, что путь на Олимпиаду в Париже вам закрыт?

– Нам сразу сказали, что для нас закрыта дорога, пока все не утихомирится.

– Даже про нейтральный статус речи не шло?

– Я даже не рассматривал этот вариант.

– В смысле понимали, что нет шансов поехать под нейтральным флагом? Или потому что не хотели ехать под ним?

– Потому что я за Россию выступаю. Без флага, без гимна... Мы так съездили на Олимпиаду в Токио. Еще раз так ехать... Это не стоит того.

– Это угнетало?

– Да нет. Просто все ходят с символикой, а мы без. И без гимна. Как-то это было странно.

– Ущербно чувствовали себя?

– Да не то, чтобы ущербно. Просто некомфортно, – сказал двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер.