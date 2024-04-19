Юлия Ефимова: «Поставлю себе четверочку за чемпионат России. Сначала было тяжело, но к концу немного расплылась»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Юлия Ефимова ТАСС Водные виды

Юлия Ефимова оценила свое выступление на чемпионате России по плаванию.

Сегодня Ефимова стала второй на дистанции 200 м брассом, уступив Евгении Чикуновой. Ранее на 100 и 50 м брассом она становилась третьей. 

«Я молодец. Четверочку себе поставлю. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Сначала было тяжело, но к концу немного расплылась, стало полегче.

Сегодня морально было очень тяжело выходить на старт, 200 метров – очень тяжелая дистанция, особенно когда ты не готов. Я не ожидала», – сказала шестикратная чемпионка мира. 

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