Юлия Ефимова: «Поставлю себе четверочку за чемпионат России. Сначала было тяжело, но к концу немного расплылась»

Юлия Ефимова оценила свое выступление на чемпионате России по плаванию.

Сегодня Ефимова стала второй на дистанции 200 м брассом, уступив Евгении Чикуновой. Ранее на 100 и 50 м брассом она становилась третьей.

«Я молодец. Четверочку себе поставлю. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Сначала было тяжело, но к концу немного расплылась, стало полегче.

Сегодня морально было очень тяжело выходить на старт, 200 метров – очень тяжелая дистанция, особенно когда ты не готов. Я не ожидала», – сказала шестикратная чемпионка мира.