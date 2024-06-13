Призер Паралимпиады-2012 Лыжихин дисквалифицирован на два года за допинг

Теги плавание допинг МПК паралимпийская сборная России Алексей Лыжихин Водные виды

Российский паралимпиец Алексей Лыжихин дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщил Международный паралимпийский комитет (МПК), решение принято на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).

В мае 2014 года спортсмен сдал пробу на карфедон на чемпионате России по параплаванию, а в июле того же года – на гидрохлоротиазид во внесоревновательный период.

МПК отмечает, что Лыжихин признал нарушения. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 июня 2024-го по 5 июня 2026 года.

Лыжихину 57 лет, он серебряный призер Паралимпиады-2012  в Лондоне в заплыве на 50 м на спине. Его результаты до 2014 года не были аннулированы.

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6 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вот это ну никак не понятно. Человек в возрасте, инвалид, и неоднократно принимал запрещëнные препараты. Здоровье надо поддерживать, а не гробить.
Любой спортсмен готов гробить здоровье ради медалей.
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Вот это ну никак не понятно. Человек в возрасте, инвалид, и неоднократно принимал запрещëнные препараты. Здоровье надо поддерживать, а не гробить.
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Они тоже допинг жрут? Ну больные люди..
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Впервые вижу российского спортсмена, признавшего вину. Нет, во второй раз.
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