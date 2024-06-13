Призер Паралимпиады-2012 Лыжихин дисквалифицирован на два года за допинг

Российский паралимпиец Алексей Лыжихин дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщил Международный паралимпийский комитет (МПК), решение принято на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).

В мае 2014 года спортсмен сдал пробу на карфедон на чемпионате России по параплаванию, а в июле того же года – на гидрохлоротиазид во внесоревновательный период.

МПК отмечает, что Лыжихин признал нарушения. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 июня 2024-го по 5 июня 2026 года.

Лыжихину 57 лет, он серебряный призер Паралимпиады-2012 в Лондоне в заплыве на 50 м на спине. Его результаты до 2014 года не были аннулированы.