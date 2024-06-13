Климент Колесников: «На данный момент супервысокой конкуренции на Играх БРИКС не может быть ввиду известных обстоятельств, но в будущем все реально»

Теги плавание сборная России Климент Колесников Игры БРИКС Водные виды

Пловец Климент Колесников поделился мнением о конкуренции на Играх БРИКС.

«Самое главное – начать. Если будет положено хорошее, интересное начало в плане организации всего турнира, в дальнейшем Игры БРИКС могут стать ежегодным мероприятием. В этом случае и конкуренция там будет возрастать, потому что у ребят из других стран появится мотивация и интерес готовиться к соревнованиям и показывать результаты, чтобы потом приносить медали для своей страны.

Это очень хороший турнир. Понятно, что на данный момент супервысокой конкуренции там не может быть ввиду известных обстоятельств, но в будущем все реально», – сказал Колесников.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сегодня утром недолго посмотрел трансляцию спортивной гимнастики. Некоторые выступления на уровне 1 разряда, убогое зрелище.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий