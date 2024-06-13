Климент Колесников: «На данный момент супервысокой конкуренции на Играх БРИКС не может быть ввиду известных обстоятельств, но в будущем все реально»

Пловец Климент Колесников поделился мнением о конкуренции на Играх БРИКС.

«Самое главное – начать. Если будет положено хорошее, интересное начало в плане организации всего турнира, в дальнейшем могут стать ежегодным мероприятием. В этом случае и конкуренция там будет возрастать, потому что у ребят из других стран появится мотивация и интерес готовиться к соревнованиям и показывать результаты, чтобы потом приносить медали для своей страны.

Это очень хороший турнир. Понятно, что на данный момент супервысокой конкуренции там не может быть ввиду известных обстоятельств, но в будущем все реально», – сказал .