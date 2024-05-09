Светлана Журова: «Возможно, соревнования Олимпиады-2024 на Сене не состоятся. Люди иногда говорят то, что потом не могут выполнить»

Журова считает, что соревнования Олимпиады-2024 на Сене могут не состояться.

Сена должна принять соревнования по плаванию на открытой воде и плавательную часть турнира по триатлону. Купание в реке официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу Игр.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды.

«Первоначально, когда членам МОК презентуются заявочные книги, люди иногда говорят то, что потом не могут выполнить. Это было лет восемь назад, но ситуация могла измениться, можно было изменить концепцию.

МОК совсем не обязательно, чтобы спортсмены плыли в Сене. Это звучало красиво для победы в заявке, вписывалось в ее концепцию, но потом это все можно было поменять.

Но они хотят до последнего дотянуть, и соревнования в итоге, возможно, не состоятся. Но с МОК можно договориться и провести соревнования где-то в другом месте, где соревнования на открытой воде не будут сорваны», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

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