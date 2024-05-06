Конаныхина о китайских прыгунах в воду: «У них есть какая-то методика подготовки, которую они скрывают и нам не покажут никогда в жизни»

Анна Конаныхина высказалась о методике подготовки китайских прыгунов в воду.

Ранее Конаныхина, которая является чемпионкой Европы, проводила сбор вместе с российской командой в Китае.

– Если сравнивать условия для тренировок в России и Китае, чему мы должны поучиться у китайцев, чтобы стать непобедимыми?

– Я столько лет себе задавала этот вопрос. К сожалению, конкретного ответа для себя не получила. Я, возможно, ожидала, что какие-то лидеры будут там тренироваться. Город хоть и провинциальный, но много историй, когда спортсмен приехал из провинции и выиграл Олимпиаду. Как, например, девочка, которая стала олимпийской чемпионкой Токио в 14 лет (Цюань Хунчань - Sports). Там была только региональная команда.

Я открыла для себя новые технологии. Лонжа мне очень понравилась тем, что это просто, не так, как у нас. Ты кладешь поролон вокруг талии и привязываешь себя поясом от кимоно. Все тебя держит, ощущения не такие, как у нас, тут ты работаешь гораздо больше телом и напрягается все сильнее, то есть ощущение, получается, приближенное к воде. У нас все-таки лонжа с ремнем.

У них на стене висели цифры. Когда тебе говорят открыться в три, ты делаешь это, говорят в шесть – раскрываешься в шесть. Они учатся этому с маленького возраста.

У нас пробовали ребята, говорят, что крутые ощущения. Возможно, это стоит ввести и у нас. Я бы сделала на Круглом (база «Озеро Круглое» – Sports) такую лонжу и крутилась хоть каждый день. На задних вращениях у меня есть конкретные проблемы. Ошибки чаще всего бывают именно на этих вращениях.

Я бы хотела поработать с ними гораздо больше. Возможно, у меня бы улучшилась техника раскрытия. Да, я работаю на лонже ежедневно, но это все равно другое ощущение не как у них, хочется, чтобы были приближенные ощущения к прыжку на воде. У них есть какая-то определенная методика подготовки, которую, понятное дело, они скрывают и нам это не покажут никогда в жизни, – рассказала Конаныхина.