Минаков о турнире в Боснии: «Никаких конкретных задач перед не ставил. Просто рад вернуться к этой атмосфере праздника»

Андрей Минаков рассказал о старте в боснийской Баня‑Луке.

Накануне Минаков стал победителем турнира на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2.02,04.

— Это первый старт за границей с ребятами из сборной за несколько лет. Со спортивной точки зрения это скорее простартовка, никаких конкретных задач перед собой на этих соревнованиях я не ставил. Просто рад вернуться к этой атмосфере праздника на соревнованиях.

— Последние два года были непростыми для тебя и в плане результата. Что помогло справиться?

— Те люди, которые были рядом, верили и поддерживали несмотря ни на что. Именно их поддержка и помогла в непростой период. У меня не было ни одного момента, когда подумал бы: все, я закончил и не хочу дальше. Хотя, безусловно, было обидно, неприятно, но появилась спортивная злость, желание доказать, что я все еще на ходу.

В начале года поздравляли друг друга, я сказал, что хочется всем напомнить в этом году, что я призер чемпионата мира, чемпион Европы, участник Олимпийских игр. Вот это и была задача, настрой на сезон.

— Разговоры о весе и питании в тот непростой период не смущали?

— Нет, потому что это шло от тех людей, которым моя спортивная карьера небезразлична и они хотели видеть меня в оптимальной форме.

— То есть ты не воспринимал это как бодишейминг?

— Нет, это была чистая правда. На правду не обижаются.

— По планам на сезон прояснилась ситуация? Финал Кубка будет?

— Да, я выступлю в Екатеринбурге на этих соревнованиях, но фокус — на Игры Дружбы. После Боснии я уйду в тренировочную работу, у меня было достаточно стартов для начала сезона, — сказал Минаков.