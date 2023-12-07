Светлана Колесниченко: «Выступать в 2024 году я точно буду, а там посмотрим. Я еще не наплавалась»

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Олимпийская сборная России Париж-2024 Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Синхронистка Светлана Колесниченко назвала условия для продолжения карьеры.

На данный момент Международная федерация плавания (World Aquatics) не допускает россиян к турнирам в командных дисциплинах.

– Когда мы говорили с вами весной, вы оставались чуть ли не единственной, кто верил в чудо. Но теперь наше синхронное плавание официально без Олимпиады.

– Чуда не произошло. Я просто тот человек, который не унывает. И к тому же у меня есть все – и золото Олимпиад, и золото чемпионатов мира. Безусловно, мне хотелось бы съездить и на третьи Олимпийские игры, но могу сказать, что не расстроилась. Приняла это, готовлюсь к Играм дружбы. <...>

– Что вас заставляет оставаться в спорте?

– Меня все спросили: «Света не собирается уходить?» Четко ответила: «Выступать в 2024 году я точно буду», а там посмотрим. Я еще не наплавалась. Прихожу на работу и получаю удовольствие. Хочу выступить по новым правилам, хочу выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы, а там, может, и чемпионат мира в Сингапуре для нас будет.

Подготовка наша не изменилась, работа такая же напряженная, как это было бы, если бы мы готовились к Олимпийским играм.

– Вы не хотели поменять гражданство?

– Этот вопрос вообще не стоял никогда. Не задумывалась об этом ни на секунду.

– Что должно случиться, чтобы вы остались после 2024-го?

– Посмотрим. В идеале – чтобы нас допустили до чемпионата мира в Сингапуре без ограничений под флагом и гимном, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко.

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