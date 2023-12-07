Светлана Колесниченко: «Выступать в 2024 году я точно буду, а там посмотрим. Я еще не наплавалась»

Синхронистка Светлана Колесниченко назвала условия для продолжения карьеры.

На данный момент Международная федерация плавания (World Aquatics) не допускает россиян к турнирам в командных дисциплинах.

– Когда мы говорили с вами весной, вы оставались чуть ли не единственной, кто верил в чудо. Но теперь наше синхронное плавание официально без Олимпиады.

– Чуда не произошло. Я просто тот человек, который не унывает. И к тому же у меня есть все – и золото Олимпиад, и золото чемпионатов мира. Безусловно, мне хотелось бы съездить и на третьи Олимпийские игры, но могу сказать, что не расстроилась. Приняла это, готовлюсь к Играм дружбы. <...>

– Что вас заставляет оставаться в спорте?

– Меня все спросили: «Света не собирается уходить?» Четко ответила: «Выступать в 2024 году я точно буду», а там посмотрим. Я еще не наплавалась. Прихожу на работу и получаю удовольствие. Хочу выступить по новым правилам, хочу выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы, а там, может, и чемпионат мира в Сингапуре для нас будет.

Подготовка наша не изменилась, работа такая же напряженная, как это было бы, если бы мы готовились к Олимпийским играм.

– Вы не хотели поменять гражданство?

– Этот вопрос вообще не стоял никогда. Не задумывалась об этом ни на секунду.

– Что должно случиться, чтобы вы остались после 2024-го?

– Посмотрим. В идеале – чтобы нас допустили до чемпионата мира в Сингапуре без ограничений под флагом и гимном, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко.