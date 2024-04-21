Евгения Чикунова об отстранении: «Очень скучаю по международным стартам и таких эмоций не хватает»

Евгения Чикунова призналась, что скучает по международным турнирам.

Чикунова поедет на соревнования в боснийском городе Баня-Лука, которые пройдут в конце апреля.

«Для меня эти соревнования очень ценны в плане эмоций, потому что я была в ЮАР, и это было незабываемо. Мы там с ребятами очень классно пообщались, и до сих пор я вспоминаю с теплотой на душе, как там было хорошо. Я жду положительного всплеска эмоций от этих соревнований и, конечно, буду пробовать себя. Я рада, что у нас будет международный старт.



Когда мы плавали в России в 2022 году и в начале 2023-го, казалось, что уже привыкли внутри страны стартовать. Я понимала, что скучаю по международным стартам, но было терпимо. Но когда я съездила в ЮАР, поняла, что очень скучаю и таких эмоций не хватает.

На чемпионате России тоже безумно положительные эмоции, но международные старты немного другие. Сам факт того, что люди разговаривают на другом языке, другая культура, контингент, религия, все очень новое, и это так интересно», – рассказала рекордсменка мира по плаванию.