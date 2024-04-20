Татьяна Белоногофф: «Даже когда выступала за Великобританию, болела за российских спортсменов. Меня всегда сюда тянуло»

Теги плавание сборная России жен Матч ТВ Татьяна Белоногофф Водные виды

Татьяна Белоногофф объяснила переход из сборной Великобритании в команду России.

— Я никогда не понимала, почему вы перешли в сборную России. Я не про политическую историю. Просто, будучи брассисткой, перейти в сборную России — это рискованная затея. Жестче было бы, только если кто-то из спинистов захотел бы к нам в команду. Так что самый простой вопрос — почему?

— Я хотела выступать за Россию. Даже когда выступала за Великобританию, болела за российских спортсменов. Был диссонанс. Меня всегда сюда тянуло.

— То есть это веление души?

— Да. Но и я переходила, еще когда Женя Чикунова не вышла на такой уровень. Были Юля Ефимова и брассистки, которые уступали уровню, который сейчас показывает Женя. Хотя я в принципе не пыталась что-то просчитать и пойти туда, где легче было бы пробиться в сборную. Я хотела выступать за Россию, быть здесь, выступать под российским флагом. Не думала об остальном.

— Вы закончили учебу в Великобритании?

— Нет.

— Как вы с этим справляетесь? Сколько раз ночевали в аэропорту Стамбула?

— Разумеется, с перелетами сложно. В Стамбуле ночевала в аэропорту один раз. Сейчас уже понимаю, как проще добраться, летаю через Сербию. Слава богу, что есть возможность добраться. Я стараюсь во всем искать плюсы.

— А где живет ваша семья сейчас?

— В Москве. У меня и мама, и бабушка, и дедушка родились в Москве.

— А вы — в Великобритании? Как так вообще получилось?

— Папе предложили работу, они с мамой переехали, и я родилась уже там, — сказала Белоногофф. 

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3 комментария
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Ответ shickana
Вернёмся к разговору лет через пять. Думаю, тут два варианта развития событий: либо госдума,ток-шоу, митинги - либо обратно на остров.
Либо ты перестанешь пропускать прием таблЭточек))
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Ответ shickana
Вернёмся к разговору лет через пять. Думаю, тут два варианта развития событий: либо госдума,ток-шоу, митинги - либо обратно на остров.
Видите ли, есть люди, которые просто делают выбор, и есть люди, которые просто себя продают. Если вы относитесь ко вторым, не надо это мировоззрение натягивать на всех. Мир не так линеен.
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