Татьяна Белоногофф: «Даже когда выступала за Великобританию, болела за российских спортсменов. Меня всегда сюда тянуло»

Татьяна Белоногофф объяснила переход из сборной Великобритании в команду России.

— Я никогда не понимала, почему вы перешли в сборную России. Я не про политическую историю. Просто, будучи брассисткой, перейти в сборную России — это рискованная затея. Жестче было бы, только если кто-то из спинистов захотел бы к нам в команду. Так что самый простой вопрос — почему?

— Я хотела выступать за Россию. Даже когда выступала за Великобританию, болела за российских спортсменов. Был диссонанс. Меня всегда сюда тянуло.

— То есть это веление души?

— Да. Но и я переходила, еще когда Женя Чикунова не вышла на такой уровень. Были Юля Ефимова и брассистки, которые уступали уровню, который сейчас показывает Женя. Хотя я в принципе не пыталась что-то просчитать и пойти туда, где легче было бы пробиться в сборную. Я хотела выступать за Россию, быть здесь, выступать под российским флагом. Не думала об остальном.

— Вы закончили учебу в Великобритании?

— Нет.

— Как вы с этим справляетесь? Сколько раз ночевали в аэропорту Стамбула?

— Разумеется, с перелетами сложно. В Стамбуле ночевала в аэропорту один раз. Сейчас уже понимаю, как проще добраться, летаю через Сербию. Слава богу, что есть возможность добраться. Я стараюсь во всем искать плюсы.

— А где живет ваша семья сейчас?

— В Москве. У меня и мама, и бабушка, и дедушка родились в Москве.

— А вы — в Великобритании? Как так вообще получилось?

— Папе предложили работу, они с мамой переехали, и я родилась уже там, — сказала Белоногофф.