Евгения Чикунова: «По времени сотня пока не так уж меня радует, но любовь к дистанции растет»
Евгения Чикунова высказалась о победе на 100 м брассом на чемпионате России.
Чикунова выиграла заплыв с результатом 1.05,11.
— Вам нравится ваша сотня?
— По показателям, по времени она пока не так уж меня радует, но любовь к дистанции растет. Получается плавать ее плюс‑минус стабильно и хорошо.
Показываю секунды мирового уровня. Так что эту дистанцию люблю, как и мой мировой рекорд на 200 метров, — сказала Чикунова.