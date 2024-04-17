Евгения Чикунова: «По времени сотня пока не так уж меня радует, но любовь к дистанции растет»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Матч ТВ Евгения Чикунова Водные виды

Евгения Чикунова высказалась о победе на 100 м брассом на чемпионате России.

Чикунова выиграла заплыв с результатом 1.05,11. 

— Вам нравится ваша сотня?

— По показателям, по времени она пока не так уж меня радует, но любовь к дистанции растет. Получается плавать ее плюс‑минус стабильно и хорошо.

Показываю секунды мирового уровня. Так что эту дистанцию люблю, как и мой мировой рекорд на 200 метров, — сказала Чикунова. 

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