Евгения Чикунова: «По времени сотня пока не так уж меня радует, но любовь к дистанции растет»

Евгения Чикунова высказалась о победе на 100 м брассом на чемпионате России.

выиграла заплыв с результатом 1.05,11.

— Вам нравится ваша сотня?

— По показателям, по времени она пока не так уж меня радует, но любовь к дистанции растет. Получается плавать ее плюс‑минус стабильно и хорошо.

Показываю секунды мирового уровня. Так что эту дистанцию люблю, как и мой мировой рекорд на 200 метров, — сказала Чикунова.