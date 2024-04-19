Морозов о работе тренером в США: «Думаю, смог создать гибридный метод. У меня опыт плавания в Америке, в России – это две очень разные методики»

Российский пловец Владимир Морозов рассказал о работе тренером в США.

Ранее 31-летний Морозов объявил о завершении карьеры. Он является шестикратным призером чемпионатов мира и бронзовым призером Олимпиады-2012.

– Вы тренируете в Лос-Анджелесе?

– Да. По Лос-Анджелесу у меня около 30 спортсменов, но и групповые – максимум по четыре пловца. В основном это пловцы из клубных команд, которые тренируются ежедневно, а ко мне приезжают на дополнительные курсы, в возрасте от 12 до 18 лет.

Они хотят попасть в хорошие университеты на обучение, у кого-то есть возможность даже в юношескую команду попасть. Сейчас мальчик хочет в Стэнфорд попасть, получил туда scholarship (стипендия – Sports) Хорошие ребята. Плюс тренирую триатлетов.

– И каким тренером стал Владимир Морозов?

– Думаю, я смог создать гибридный метод. Весь тренерский опыт выходит из моей карьеры – пока стаж только 2,5 года. У меня есть опыт плавания в Америке, плавания в России. Это две очень разные методики. Думаю, смогу создать гибридную методику, по которой и сам тренировался в конце своей карьеры, когда у меня были самые лучшие, стабильные результаты, – рассказал Морозов.

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