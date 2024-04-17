Климент Колесников высказался о победах на дистанциях 50 м кролем и на спине на ЧР.

— Два «полтинника» за день. Как распределял силы?

— Никак. Все по максимуму. Иначе никак, чуть схалтуришь, и все.

— Егор Корнев проиграл 0,01 секунды (на 50 м кролем). Опасно было?

— Опасно. И вообще круто получилось. Я не помню такого, чтобы я плыл и чувствовал, как на других дистанциях, как на стометровке, чтобы было такое соперничество. Егора постоянно видел рядом. Думал, что стану вторым‑третьим. Эти 0,01 — повезло. Кинул бы другим пальцем — и другой результат был бы.

— После первого дня в комментариях писали: «Что за ужасная борода у Колесникова?» Не хотелось попробовать и проплыть финал небритым?

— Комментариев таких не видел. Но я, если честно, не думаю, что растительность на лице так уж сильно влияет на результат. С полуфинала я всего 0,1 на спине снял.

— Что ты чувствуешь, когда, будучи ростом 198 см, стоишь рядом с Димой Савенко и выглядишь маленьким?

— На самом деле Мирон (Лифинцев) тоже уже с меня или чуть выше уже. Ребята уже смеются, что я самый маленький. Общие фото получаются забавные, — сказал Колесников.