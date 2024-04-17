Лифинцев о юниорском мировом рекорде: «Я спокойный человек. Проплыл и проплыл. Может, через месяц пойму»

Мирон Лифинцев рассказал о том, как пришел в плавание.

Лифинцев победил на чемпионате России по плаванию в Казани на дистанции 100 м на спине, побив юниорский мировой рекорд, который принадлежал .

Сам Колесников финишировал вторым.

— Как и где начинал плавать?

— До первого класса три года жил у бабушки в Черногории, каждый день ходил на море, плавал. Мой дядя там тренировал маленьких детей, видел, что мне нравится в воде бултыхаться. Там начал плавать на спине: чтобы вниз не смотреть. Потом уже мама меня в первом классе отдала в плавание — в коммерческую группу, хотя довольно быстро меня перевели в группу по уровню выше.

— То есть у вас редкая специализация поначалу была? Плавание на открытой воде на спине?

— Да, боялся, что кто-то меня в воде цапнет, и не хотел смотреть вниз. Так что с открытой воды перешел в спринт. Я сам из Выборга, поэтому начинал с соревнований в Ленинградской области. Занимал там какие-то призовые места среди более старших ребят.

— А когда ты понял, что остаешься в плавании?

— Я на самом деле вообще об этом не задумывался. Я даже не плавал для результата. Тренировки у меня были своеобразные. Мама увидела, что я могу быть лучше, переехали в Питер, и стал усерднее работать.

— Ты талантливый трудоголик или талантливый лентяй?

— Я суперленивый трудоголик.

— Современная история.

— Да! Плавание на первом месте, а в остальном, в том, что не касается спорта, я ленивый.

— Почему ты плаваешь с зажимом?

— Когда в море плавал и приходилось опускать голову, водичка сильно заливалась в нос — что-то с перегородкой. Недавно узнал о зажиме, решил попробовать. Если мне зажим убрать, можно 1-1,5 секунды к результату прибавлять. Плыву, воздух выходит, и положение уже не такое.

— Что больше любишь — 50 или 100 м на спине? И зачем плыл баттерфляй?

— Плыл, чтобы утром ускориться. На 50 м я пока не успеваю раскрутиться, сейчас вся работа была сделана под 100 м. 200 м, знаю, надо плавать, но очень не люблю.

— Если бы это был олимпийский отбор, ты бы прошел первым номером на Игры в Париже, а тут — ничего. Не обидно?

— Я еще мал. Мне еще надо в России поплавать. У Клима, например, другая история, у него сейчас прям идут результаты, и, наверное, ему более обидно. У меня будет много соревнований сейчас. В частности Игры БРИКС, финал Кубка, Игры дружбы.

— Ты ездил на Российско-китайские игры. Как впечатления?

— Соревнования — просто как матчевая встреча, но сам Китай — вот это круто реально, произвело впечатление. Чунцинь — современный город, там все так футуристично, красиво.

— Ты не поймаешь «звездочку» после того, как впервые оказался в центре внимания?

— Я спокойный человек. Проплыл и проплыл. Климент вот новый рекорд мира поставил и воспринимает это абсолютно спокойно. Может, я через месяц пойму, если успею опять же — столько стартов впереди. Бесконечные соревнования, постоянно туда-сюда, мама расстраивается из-за этого, – рассказал Лифинцев.