Мартин Малютин: «Переманить в другие сборные меня не пытались, да и нет желания куда-то переходить»

Пловец Мартин Малютин высказался о планах и нейтральном статусе.

«Я есть в списочном составе на турнир в Баня-Луку. Каждый старт по-своему дает определенные эмоции, на каждый старт подходим в определенной форме. Первый раз за несколько лет поедем на международный турнир, хочется больше различных стартов.

Соперничества везде хватает, но хочется и на других соревнованиях выступать. Чем больше стартов – тем лучше, помогает набрать форму. Мотивации всегда хватает, если правильно себя настраивать, готовимся, как и раньше. Хочется показать свое лучшее время, проплыть так же, как на чемпионатах Европы.

Хорошо живем, не жалуемся. О нейтральном статусе пока не высказывался и сейчас не буду. Позиция у каждого спортсмена сформирована, но на данный момент я не готов озвучить свою. Возможно, она поменяется после Баня-Луки. Переманить в другие сборные не пытались, да и особо нет такого желания куда-то переходить», – сказал серебряный призер Олимпиады-2020.