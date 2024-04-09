Госдума приняла закон о проведении Всемирных игр дружбы

Теги Государственная дума Игры дружбы Водные виды

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который регулирует вопросы проведения Всемирных игр дружбы.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Законопроект определяет полномочия организаторов, в том числе Международной ассоциации дружбы (IFA). Финансировать Игры разрешается из федерального, регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Ранее в документ были внесены поправки, исключающие рекламу алкогольной продукции и букмекеров. Также было исключено положение о возможной продаже алкогольной продукции в местах проведения соревнований.

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5 комментариев
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Ранее в документ были внесены поправки, исключающие рекламу алкогольной продукции и букмекеров.

То есть все чисто за бюджет, за наш с вами счет. И, понятно, никого не спросили, нужны ли кому-то эти игры или нет.
+4
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Ответ Ебздрогыч
Ранее в документ были внесены поправки, исключающие рекламу алкогольной продукции и букмекеров. То есть все чисто за бюджет, за наш с вами счет. И, понятно, никого не спросили, нужны ли кому-то эти игры или нет.
Все за счёт государства.
И ведь спорт вне политики в РФ.))
+1
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+1
Игры Дружбы официально назначены.
Осталось узнать список стран-участниц.
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Кто и против кого будет дружить ? )
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