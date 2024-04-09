Госдума приняла закон о проведении Всемирных игр дружбы
Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который регулирует вопросы проведения Всемирных игр дружбы.
Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Законопроект определяет полномочия организаторов, в том числе Международной ассоциации дружбы (IFA). Финансировать Игры разрешается из федерального, регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.
Ранее в документ были внесены поправки, исключающие рекламу алкогольной продукции и букмекеров. Также было исключено положение о возможной продаже алкогольной продукции в местах проведения соревнований.
ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?
То есть все чисто за бюджет, за наш с вами счет. И, понятно, никого не спросили, нужны ли кому-то эти игры или нет.
И ведь спорт вне политики в РФ.))
Осталось узнать список стран-участниц.