Госдума приняла закон о проведении Всемирных игр дружбы

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который регулирует вопросы проведения Всемирных игр дружбы.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Законопроект определяет полномочия организаторов, в том числе Международной ассоциации дружбы (IFA). Финансировать Игры разрешается из федерального, регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Ранее в документ были внесены поправки, исключающие рекламу алкогольной продукции и букмекеров. Также было исключено положение о возможной продаже алкогольной продукции в местах проведения соревнований.

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?