Оргкомитет Игр дружбы о заявлении МОК: «Такая позиция носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта»

Оргкомитет Игр дружбы прокомментировал призыв МОК не участвовать в соревнованиях.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием».

«Нам досадно видеть подобные заявления со стороны Международного олимпийского комитета.

Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта, которому способствует появление новых коммерческих форматов соревнований с серьезным организационным уровнем и привлекательными условиями для спортсменов.

Отметим, что ключевыми принципами проведения Игр дружбы являются равные условия и отсутствие дискриминации в любой форме для всех участников соревнований», – заявили в оргкомитете.

Летние Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.