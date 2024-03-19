Оргкомитет Игр дружбы о заявлении МОК: «Такая позиция носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта»

Теги МОК Политика Игры дружбы Водные виды

Оргкомитет Игр дружбы прокомментировал призыв МОК не участвовать в соревнованиях.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием».

«Нам досадно видеть подобные заявления со стороны Международного олимпийского комитета.

Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта, которому способствует появление новых коммерческих форматов соревнований с серьезным организационным уровнем и привлекательными условиями для спортсменов.

Отметим, что ключевыми принципами проведения Игр дружбы являются равные условия и отсутствие дискриминации в любой форме для всех участников соревнований», – заявили в оргкомитете.

Летние Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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30 комментариев
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Ответ Grads
Чтобы приехали зарубежные спортсмены из нормальных стран, надо их очень хорошо материально простимулировать, а для этого надо много бабла. В принципе найти деньги не проблема, можно как обычно сэкономить на здравоохранении, образовании, пенсионерах, а также на массовом спорте для детей и подростков.
Можно сэкономить и на международных соревнованиях которых нет.
+19
-4
+15
Комерческие форматы, это когда Россия оплатит приезд и проживание приехавших спортсменов?
что тут комерческого ?
Смотрю регистрацию на наши соревнования по забегам в разных городах. За участие везде надо платить и никто не оплачивает ни дорогу, ни проживание.
+14
-5
+9
Оргкомитет, ГДЕ можно увидеть список стран, заявивших о своём участии???
+17
-9
+8
Чтобы приехали зарубежные спортсмены из нормальных стран, надо их очень хорошо материально простимулировать, а для этого надо много бабла. В принципе найти деньги не проблема, можно как обычно сэкономить на здравоохранении, образовании, пенсионерах, а также на массовом спорте для детей и подростков.
+15
-8
+7
Ответ ymuller
Вы же уже им угрожаете, а зачем угрожать если никто не хотел бы ехать?
Это МОК им угрожает, а я хочу список увидеть.
+5
-3
+2
Ответ Viks
Не только в деньгах вопрос. У приличных спортсменов есть личные спонсоры - они не позволят поехать в Россию. Поэтому можно собрать на халяву только третьесортных.
Все очень сильно зависит от вида спорта, если взять всю олимпийскую программу, то в большей части будут смешные и спонсорские выплаты, и призовые.
+2
0
+2
Ответ Владимир Харько
Это хороший ответ, МОК боится альтернативы и вот уже выразил обеспокоенность.
Ну никак нельзя посиделку в чебуречной с другом назвать альтернативой крупной масштабной статусной вечеринке, на которую приглашены все самые лучшие и известные. И уж тем более никто не боится и не завидует.

Альтернатива это когда есть какой-то конструктивный аналогичный выбор. А жить на улице - это не альтернатива жизни в квартире )
+3
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+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
4.6 млрд.рублей - это сейчас по курсу 50 млн долларов. Минимум один нолик потерялся.
Да нет, порядок цифр сходится. Триста награждений по сорок тысяч - 12 миллионов долларов. Учитывая командные соревнования - получается больше. Плюс вторые-третьи места тысяч по 20-15 получат, как раз около полтинника набежит в зелёных рублях.
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Ответ papadok
Формат, действительно, новаторский. Насколько я понимаю, на ОИ МОК не выплачивает призовых, олимпийская медаль сама по себе престижна. Стране - организатору Игр дружбы, очевидно, некуда девать 4,6 миллиарда рублей, поэтому она их вбухает в призовые тем, кто на них купится. Это не считая проездов и проживаний. Победители получат по 40 тысяч долларов ( интересно, что организаторы озвучивают сумму именно в них :)
4.6 млрд.рублей - это сейчас по курсу 50 млн долларов.
Минимум один нолик потерялся.
+1
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+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
4.6 млрд.рублей - это сейчас по курсу 50 млн долларов. Минимум один нолик потерялся.
копейки на деле в итоге, за день столько Россия зарабатывает
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Комментарий удален модератором
Ответ scorp19
какие палки ?
То есть статью прокомментировали, но не прочитали?
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Ответ Франк Небо
Никто там не боится, но почему то уже вставляет палки в колёса? Что-то не сходится...
какие палки ?
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Ответ scorp19
Ну никак нельзя посиделку в чебуречной с другом назвать альтернативой крупной масштабной статусной вечеринке, на которую приглашены все самые лучшие и известные. И уж тем более никто не боится и не завидует. Альтернатива это когда есть какой-то конструктивный аналогичный выбор. А жить на улице - это не альтернатива жизни в квартире )
Никто там не боится, но почему то уже вставляет палки в колёса? Что-то не сходится...
+1
-1
0
Ответ Grads
Чтобы приехали зарубежные спортсмены из нормальных стран, надо их очень хорошо материально простимулировать, а для этого надо много бабла. В принципе найти деньги не проблема, можно как обычно сэкономить на здравоохранении, образовании, пенсионерах, а также на массовом спорте для детей и подростков.
а нормальные страны это какие? Не США же надеюсь и не из Европы?
0
0
0
Ответ Viks
Оргкомитет, ГДЕ можно увидеть список стран, заявивших о своём участии???
Вы же уже им угрожаете, а зачем угрожать если никто не хотел бы ехать?
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
Формат, действительно, новаторский. Насколько я понимаю, на ОИ МОК не выплачивает призовых, олимпийская медаль сама по себе престижна. Стране - организатору Игр дружбы, очевидно, некуда девать 4,6 миллиарда рублей, поэтому она их вбухает в призовые тем, кто на них купится. Это не считая проездов и проживаний. Победители получат по 40 тысяч долларов ( интересно, что организаторы озвучивают сумму именно в них :)
+1
-1
0
Кто еще не высказался?
До кого не дозвонились?
+2
-2
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