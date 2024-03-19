Оргкомитет Игр дружбы о заявлении МОК: «Такая позиция носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта»
Оргкомитет Игр дружбы прокомментировал призыв МОК не участвовать в соревнованиях.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием».
«Нам досадно видеть подобные заявления со стороны Международного олимпийского комитета.
Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта, которому способствует появление новых коммерческих форматов соревнований с серьезным организационным уровнем и привлекательными условиями для спортсменов.
Отметим, что ключевыми принципами проведения Игр дружбы являются равные условия и отсутствие дискриминации в любой форме для всех участников соревнований», – заявили в оргкомитете.
Летние Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
что тут комерческого ?
Смотрю регистрацию на наши соревнования по забегам в разных городах. За участие везде надо платить и никто не оплачивает ни дорогу, ни проживание.
Альтернатива это когда есть какой-то конструктивный аналогичный выбор. А жить на улице - это не альтернатива жизни в квартире )
Минимум один нолик потерялся.
До кого не дозвонились?