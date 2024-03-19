«Они с ума сошли и белены объелись. Их отвращению к нашей стране нет предела». Тарасова о призыве МОК не участвовать в Играх дружбы

Татьяна Тарасова высказалась о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

«Мы к МОК относились более-менее уважительно. Мне кажется, олимпийский комитет существует не для того, чтобы призывать страны к неучастию в соревнованиях. Это вообще первый раз за мою долгую жизнь, когда я подобное слышу, никогда такого не было.

Я думаю, что они с ума сошли и белены объелись, как у нас говорят. Их отвращению к нашей стране нет предела.

Это непозволительно такой организации, как Международный олимпийский комитет, говорить такую дрянь. Я вообще не знала, что его задача призывать страны к неучастию в спортивных состязаниях, мне кажется, что у него, наоборот, совершенно другая задача – призывать участвовать», – сказала Тарасова.

«Молодцы МОК, объясняют это еще и политизацией. Что-то новенькое, скажу я вам. Стыдоба какая-то – поступать так, как МОК. Они ограничивают спортсменов в их деятельности. И знаете, что? Спортсмены их послушают, чтобы вы знали. Не поедут они к нам.

Это ужасно грязный ход со стороны МОК. Мы-то думаем, что они какая‑то серьезная организация, а на деле какая-то босяцкая, которая призывает всех не ехать к нам. Обычно идет призыв, чтобы ехать.

Видимо, они хотят, чтобы мы вообще никогда ни в чем не участвовали», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию «Матч ТВ».

«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России