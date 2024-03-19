«Они с ума сошли и белены объелись. Их отвращению к нашей стране нет предела». Тарасова о призыве МОК не участвовать в Играх дружбы

Теги Татьяна Тарасова МОК Политика ТАСС Игры дружбы Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

«Мы к МОК относились более-менее уважительно. Мне кажется, олимпийский комитет существует не для того, чтобы призывать страны к неучастию в соревнованиях. Это вообще первый раз за мою долгую жизнь, когда я подобное слышу, никогда такого не было.

 Я думаю, что они с ума сошли и белены объелись, как у нас говорят. Их отвращению к нашей стране нет предела.

Это непозволительно такой организации, как Международный олимпийский комитет, говорить такую дрянь. Я вообще не знала, что его задача призывать страны к неучастию в спортивных состязаниях, мне кажется, что у него, наоборот, совершенно другая задача – призывать участвовать», – сказала Тарасова.

«Молодцы МОК, объясняют это еще и политизацией. Что-то новенькое, скажу я вам. Стыдоба какая-то – поступать так, как МОК. Они ограничивают спортсменов в их деятельности. И знаете, что? Спортсмены их послушают, чтобы вы знали. Не поедут они к нам.

Это ужасно грязный ход со стороны МОК. Мы-то думаем, что они какая‑то серьезная организация, а на деле какая-то босяцкая, которая призывает всех не ехать к нам. Обычно идет призыв, чтобы ехать.

Видимо, они хотят, чтобы мы вообще никогда ни в чем не участвовали», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию «Матч ТВ».

«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России

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39 комментариев
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Что-то бабки сегодня перевозбудились. Магнитная буря что ли?
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Не к стране Татьяна Тарасова . Рвотный рефлексы на конкретных людей !!!
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Так, Игры дружбы на грани срыва или состоятся, но с участием двух стран: России и Белоруси... Да, знатно подгорает у некоторых))
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Хочется, конечно, услышать голоса разума с нашей стороны...Доведётся ли?
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Ответ Алар
Так, Игры дружбы на грани срыва или состоятся, но с участием двух стран: России и Белоруси... Да, знатно подгорает у некоторых))
Северная Корея и Куба могут Они своих не очень отпускают в др. страны.
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Тарасовой не надо путать Россию и кремль.
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Белены об’елся кто-то другой,
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Как же наши "лидеры мнений" умеют беспалевно играть в дурочек и дурачков. Ничего то якобы не понимают, что почему в мире происходит. Только бурлят от наигранного возмущения.
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То есть иностранные спортсмены не захотят отказаться от "босяцкой" организации и сборища русофов, предавших Олимпийскую хартию, в пользу возможности соревноваться с лучшими на самых лучших соревнованиях? Странно. Они что с ума сошли или белены объелись?
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А давеча говорила, что ничего плохого про них.)
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Эти тетки своей болтовней сожгут последние мосты.
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раз пошла такая пьянка - режь последний огурец
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Посмотрела голосовалку и ришила поднять процент голосов
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Тарасова МОК - "You are bosyatskaya organisation, that ate too much belena!!!"

МОК - 🗿🗿🗿
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Так это наши чиновники заменили для многих наших спортсменов ОИ-2024 на эти Игры Дружбы с солидными выплатами .
Какая уж тут политизация))
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Они совсем не сошли с ума и ничего не объелись. Всё говорится и делается в здравом уме и чётком расчёте.
Они просто, таким образом, показывают всю серьёзность своих намерений против России и нежелание менять свои условия.
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Ответ Санитар-волк
И делаем вид, что всё происходит прям "ни с того, ни с сего".
Да, все как обычно, помним же, как США банили на 12 лет за войну в Ираке или как счас Израиль забанили
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Ответ Сим Сим
Тарасовой не надо путать Россию и кремль.
Это одно и тоже так то, выдуманное различие русофобья
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Ответ Юрий Коптов
Белены об’елся кто-то другой,
Зеленский, Байден, Макрон?
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Ответ Andreir888
Хочется, конечно, услышать голоса разума с нашей стороны...Доведётся ли?
а ваша это какая сторона?
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Ответ Eduard Rastryopin
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении два законопроекта ,которые закрепляют механизм освобождения от уголовной ответственности в обмен на заключение контракта с Минобороны.  Теперь людям, находящимся под следствием и судом, а также уже осужденным за преступления легкой и средней тяжести, можно будет заключать контракты «в периоды мобилизации, военного положения и в военное время». Тем же, кто уже отбывает наказание и заключил контракт, согласно этому проекту, срок заменят на условный после увольнения со службы или при получении государственной награды.   Теперь, осужденные за изнасилования смогут освобождаться от наказания в обмен на контракт.
Маленькая ремарка по поводу вашей информацию, там ещё дополнили и утвердили один пункт законопроекта, который разрешает пожизненно заключённым подписывать контракт, а из самых жестоких маньяков хотят сделать особое подразделение, которое будет выполнять боевую задачу в тылу врага, преимущественно в темное время суток. Так что да, насильников будут в первую очередь отпускать, законопроект принят абсолютным большинством, все могут проверить в интернете. Да,да, я не вру, чистая правда, просто лазить и искать в интернете нет желания. P.S. Не дорабатываете, ах проказники, ах халтурщики))
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Ответ Алар
Так, Игры дружбы на грани срыва или состоятся, но с участием двух стран: России и Белоруси... Да, знатно подгорает у некоторых))
Эритрея еще...)))
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Тарасова: «Я никогда не говорю плохо о Западе... Они с ума сошли и белены объелись.
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Ответ maks44
Что-то бабки сегодня перевозбудились. Магнитная буря что ли?
но всему есть пределы
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Это Тарасова ещё никого никуда не послала.
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Уважаемая ТАТ, Вы не лучше их!
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А что случилось? Почему у них отвращение не подскажете сударыня?
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Не они одни, судя по последним заявлениям...
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Вспомнился Паниковский: Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят
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-1
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