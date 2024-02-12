Чемпион мира Магнуссен готов использовать допинг на альтернативной Олимпиаде: «Деньги играют огромную роль»

Чемпион мира Магнуссен готов использовать допинг на альтернативной Олимпиаде.

Австралиец Джеймс Магнуссен – трехкратный олимпийский призер (2012, 2016) и трехкратный чемпион мира (2011, 2013) по плаванию. Он завершил карьеру в 2018-м, но сейчас намерен выступить на Enhanced Games – соревнованиях без антидопинговых правил.

Организатором проекта является бизнесмен Арон Д’Суза, также сообщалось, что эти Игры профинансирует миллиардер Питер Тиль.

32-летний Магнуссен хочет превзойти один из мировых рекордов, чтобы получить призовые в размере 1 миллиона долларов. Речь идет о дистанции 50 метров вольным стилем, где рекорд составляет 20,92 секунды (установлен бразильцем Сезаром Сиело в 2009-м). Лучший результат самого Магнуссена – 21,52.

«Если бы кто-то советовал мне поступить так во время карьеры в плавании, то ответ был бы совсем другим, нежели сегодня. Сейчас прошло уже 6 лет с момента моего ухода из спорта.

Внесу полную ясность: деньги играют огромную роль. Приз в 1,6 млн австралийских долларов (около 1 миллион американских – Sports.ru) сложно игнорировать. У завершивших карьеру спортсменов не каждый день появляются такие возможности.

При этом я хочу, чтобы меня окружали хорошие врачи и медицинская поддержка. Хочу сделать все правильно, используя методичный и научный подход, и убедиться, что какие-либо добавки не скажутся негативно в долгосрочной перспективе. Но такое подойдет не всем и уж точно не молодым спортсменам», – заявил Магнуссен.

Через год будет Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!