Чемпион мира Магнуссен готов использовать допинг на альтернативной Олимпиаде: «Деньги играют огромную роль»

Теги плавание допинг сборная Австралии сборная Бразилии Сезар Сиело Фильо Джеймс Магнуссен Расширенные Игры Водные виды

Чемпион мира Магнуссен готов использовать допинг на альтернативной Олимпиаде.

Австралиец Джеймс Магнуссен – трехкратный олимпийский призер (2012, 2016) и трехкратный чемпион мира (2011, 2013) по плаванию. Он завершил карьеру в 2018-м, но сейчас намерен выступить на Enhanced Games – соревнованиях без антидопинговых правил.

Организатором проекта является бизнесмен Арон Д’Суза, также сообщалось, что эти Игры профинансирует миллиардер Питер Тиль.

32-летний Магнуссен хочет превзойти один из мировых рекордов, чтобы получить призовые в размере 1 миллиона долларов. Речь идет о дистанции 50 метров вольным стилем, где рекорд составляет 20,92 секунды (установлен бразильцем Сезаром Сиело в 2009-м). Лучший результат самого Магнуссена – 21,52.

«Если бы кто-то советовал мне поступить так во время карьеры в плавании, то ответ был бы совсем другим, нежели сегодня. Сейчас прошло уже 6 лет с момента моего ухода из спорта.

Внесу полную ясность: деньги играют огромную роль. Приз в 1,6 млн австралийских долларов (около 1 миллион американских – Sports.ru) сложно игнорировать. У завершивших карьеру спортсменов не каждый день появляются такие возможности.

При этом я хочу, чтобы меня окружали хорошие врачи и медицинская поддержка. Хочу сделать все правильно, используя методичный и научный подход, и убедиться, что какие-либо добавки не скажутся негативно в долгосрочной перспективе. Но такое подойдет не всем и уж точно не молодым спортсменам», – заявил Магнуссен.

Через год будет Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
давно надо легализовать, пусть жрут и соревнуются, сколько бы бабла сэкономила с этими вадами русадами
+4
-3
+1
Любопытно будет посмотреть, что из этого получится🤷‍♀️‼️
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий