Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене перед открытием Олимпиады-2024. Купание в этой реке было запрещено в 1923 году

Теги плавание Париж-2024 Политика Водные виды

Мэр Парижа заявила, что искупается в Сене в преддверии Олимпиады-2024.

Купание в этой реке было запрещено более ста лет назад – в 1923 году – из-за плохого качества воды и высокой загрязненности.

В рамках Игр-2024 на Сене планируется провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. Однако в августе прошлого года тестовые соревнования по плаванию были отменены – из-за сомнений в качестве воды. 

«Мы будем купаться в Сене в июле 2024 года. Перед открытием Игр мы встретимся для массового купания. И я приму в нем участие», – сказала Анн Идальго.

Издание Le Figaro напомнило, что в 1990 году Жак Ширак, будучи мэром Парижа, также обещал искупаться в Сене в 1993 году, чтобы показать пригодность воды. Однако обещание он не сдержал. 

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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7 комментариев
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После клопов уже ниче не страшно )
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Как тот царь в котёл нырнет и только пузырьки останутся
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Надеюсь голой, для пущего веселья?
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Вынырнет уже новым биологическим видом
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Козленочком станет.
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Как очистилась Сена при Анне Идальговне!
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От создателей помочить ноги в Крыму летом 23
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