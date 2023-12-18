Владимир Сальников: «Мы в диалоге с FINA, нет оснований считать, что мировые рекорды россиян не будут утверждаться. На европейском уровне ситуация хуже»

Теги плавание сборная России сборная России жен Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Евгений Рылов Евгения Чикунова Водные виды

Владимир Сальников рассказал о взаимодействии с международными организациями.

– Мировой рекорд Чикуновой ратифицирован? Официально?

– Ее апрельский мировой рекорд на 200 метров брассом (2.17,55) утвержден. С ним все в порядке. Мы находимся в диалоге с Международной федерацией плавания, и сейчас у нас нет оснований считать, что мировые рекорды россиян не будут утверждаться.

А вот на европейском уровне иная ситуация. Гораздо хуже. Европейская лига плавания считает, что полностью прекратила диалог с нами. Мы сейчас решаем вопрос, будем ли обращаться в суд по этому поводу. Надо понимать, что формально не существует срока утверждения мирового рекорда, так что, при желании, процесс можно просто затянуть на неопределенный срок.

– Какова ситуация с Евгением Рыловым? В апреле 2022 бюро FINA утвердило его дисквалификацию на девять месяцев за «нарушение политической нейтральности». Понятно, что срок уже вышел, но что дальше с ним будет?

– Украина подала протест в Международную федерацию плавания, обвинив Рылова в том, что он поддерживает военные действия. Бюро FINA посчитало, что наш спортсмен нарушил этические нормы и вынесло дисквалификацию.

Очевидно, что выступать на мировом уровне Рылов и так не мог, но встал вопрос: распространяется ли дисквалификация на внутрироссийские старты? Мы твердо заявили FINA, что не считаем это возможным. Сейчас срок дисквалификации вышел.

– А лично к вам никаких санкций не было? Вы же входите в бюро FINA, вас в 2021-м переизбрали на новый срок. 

– Я являюсь действующим членом бюро. Принимаю участие в работе бюро дистанционно. По видеосвязи участвую в заседаниях. Пока все так. Мы составили и направили письмо о снятии ограничений с наших спортсменов, хотя бы начиная с юниоров. Ответа пока нет, – сказал президент Всероссийской федерации плавания. 

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