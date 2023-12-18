Владимир Сальников: «Мы в диалоге с FINA, нет оснований считать, что мировые рекорды россиян не будут утверждаться. На европейском уровне ситуация хуже»

Владимир Сальников рассказал о взаимодействии с международными организациями.

– Мировой рекорд ратифицирован? Официально?

– Ее апрельский мировой рекорд на 200 метров брассом (2.17,55) утвержден. С ним все в порядке. Мы находимся в диалоге с Международной федерацией плавания, и сейчас у нас нет оснований считать, что мировые рекорды россиян не будут утверждаться.

А вот на европейском уровне иная ситуация. Гораздо хуже. Европейская лига плавания считает, что полностью прекратила диалог с нами. Мы сейчас решаем вопрос, будем ли обращаться в суд по этому поводу. Надо понимать, что формально не существует срока утверждения мирового рекорда, так что, при желании, процесс можно просто затянуть на неопределенный срок.

– Какова ситуация с ? В апреле 2022 бюро FINA утвердило его дисквалификацию на девять месяцев за «нарушение политической нейтральности». Понятно, что срок уже вышел, но что дальше с ним будет?

– Украина подала протест в Международную федерацию плавания, обвинив Рылова в том, что он поддерживает военные действия. Бюро FINA посчитало, что наш спортсмен нарушил этические нормы и вынесло дисквалификацию.

Очевидно, что выступать на мировом уровне Рылов и так не мог, но встал вопрос: распространяется ли дисквалификация на внутрироссийские старты? Мы твердо заявили FINA, что не считаем это возможным. Сейчас срок дисквалификации вышел.

– А лично к вам никаких санкций не было? Вы же входите в бюро FINA, вас в 2021-м переизбрали на новый срок.

– Я являюсь действующим членом бюро. Принимаю участие в работе бюро дистанционно. По видеосвязи участвую в заседаниях. Пока все так. Мы составили и направили письмо о снятии ограничений с наших спортсменов, хотя бы начиная с юниоров. Ответа пока нет, – сказал президент Всероссийской федерации плавания.