Кирпичникова взяла два золота на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Она выступает за Францию с этого сезона

Теги плавание чемпионат Европы сборная России жен сборная Франции жен Анастасия Кирпичникова Водные виды

Экс-российская пловчиха Анастасия Кирпичникова взяла два золота на ЧЕ.

Соревнования проходят в Отопени (Румыния) на короткой воде. Кирпичникова, с этого сезона выступающая за Францию, победила на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

Пловчиха финишировала с результатом 8.08,48 минуты и 15.20,12 соответственно. 

Кирпичниковой 23 года, она несколько лет живет и тренируется во Франции. В 2021 году она завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби.

 

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2 комментария
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Настя молодец, должна быть в обоих финалах на ОИ!
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В ее фамилии не надо теперь ударение на последнем слоге делать?
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