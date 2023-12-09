Кирпичникова взяла два золота на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Она выступает за Францию с этого сезона

Экс-российская пловчиха Анастасия Кирпичникова взяла два золота на ЧЕ.

Соревнования проходят в Отопени (Румыния) на короткой воде. Кирпичникова, с этого сезона выступающая за Францию, победила на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

Пловчиха финишировала с результатом 8.08,48 минуты и 15.20,12 соответственно.

Кирпичниковой 23 года, она несколько лет живет и тренируется во Франции. В 2021 году она завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби.