Климент Колесников: «Не вижу смысла получать нейтральный статус. Даже с ним не будет 100% гарантии участия в соревнованиях»

Теги плавание сборная России World Aquatics (FINA) Климент Колесников Водные виды

Пловец Климент Колесников заявил, что не видит смысла получать нейтральный статус.

В сентябре стало известно, что World Aquatics будет допускать россиян в нейтральном статусе только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию.

– Прошло пару месяцев с момента допуска от World Aquatics. Не появилось желание получить нейтральный статус и поехать в Доху на чемпионат мира? Серебряный призер Токио Иван Гирев получил, например.

– Я не вижу в этом смысла. Даже получая нейтральный статус, у тебя не будет 100% гарантий поехать на соревнования. Может, это выглядит просто – получаешь нейтральный статус и едешь, а по факту все намного сложнее.

Это куча документов, запросов, одобрений и так далее. Не хочется тратить свое время и нервы, чтобы в конечном итоге тебе сказали “нет”. Пусть будет принято общее решение федерацией и в стране, от этого и будем отталкиваться.

– Пока есть разные мнения по поводу нейтрального статуса. В некоторых федерациях спортсмены спокойно участвуют в чемпионатах мира, но главы федерации плавания и гимнастики очень жестко высказываются, например, «Никто не поедет белой тряпкой махать». Чья позиция ближе?

– У меня максимально нейтральное отношение, у каждого человека есть на это свое мнение. Кто-то глотку порвет, чтобы получить нейтральный статус, поехать и доказать, что он молодец, а кто-то будет сидеть и говорить: «Зачем нам это? Я же патриот страны, и я не буду позорить себя и Родину».

У меня нет никакого мнения на этот счет, у меня просто есть факты, от которых я отталкиваюсь.

Есть очень хорошая фраза: «Фактам всегда плевать на ваши чувства». У нас есть официальные условия, другого не дано. Я буду отталкиваться от решения нашей федерации.

Да, президент говорит, что спортсмен вправе решать сам, но также должно быть понимание, что если ты решаешь сам, то ты и выступаешь сам, без финансирования и поддержки. Все это знают, и это не секрет, – сказал двукратный призер Олимпийских игр.

«Нейтральный статус – вытирание ног о нас. Буду выступать, только если Путин скажет». Как вам принципы мультичемпиона Кулижникова?

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!

13 комментариев

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Alex Nobilius
А нас и здесь неплохо кормят!(с) про себя добавил Климент...
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Bartez1986
Ответ Alex Nobilius
А нас и здесь неплохо кормят!(с) про себя добавил Климент...
Клим - сильнейший пловец страны на данный момент. Да, будет зарабатывать. Многие бы на его месте пошли по другому пути? Вот если честно
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Борис Смирнов
По-моему прав. Нейтральный статус ничего не гарантирует, а если брать тенденции Рио и Пхенчханга, то сильнейших могут не допустить, как это было с той же легкой атлетикой.
А то, что он соревнуется только на "первенстве водокачки", так это минус в ФИНА.
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Георгий Большаков
Ответ Alex Nobilius
Я не могу говорить за многих. На мне лично не один раз прходилось делать выбор между самоуважением и свободой и корытом с похлебкой. И я рад своему выбору и ни разу не пожалел о сделаном. Не уверен что Климент сможет позже сказать то же самое. Время ему судья!
Предательство = самоуважение и свобода?
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Pertinax Gandi
Если б знать, что нейтрального точно допустят, но это не так. Вон ниже новость, что будут тебя проверять на лояльность, но за твои же деньги. А то станешь нейтральным - и здесь тебя назовут конформистом и предателем, и там без соревнований останешься. А здесь без денег.
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marchellinos
Ответ Alex Nobilius
А нас и здесь неплохо кормят!(с) про себя добавил Климент...
У него есть большой выбор?
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Кондаша42
Ответ Pertinax Gandi
Если б знать, что нейтрального точно допустят, но это не так. Вон ниже новость, что будут тебя проверять на лояльность, но за твои же деньги. А то станешь нейтральным - и здесь тебя назовут конформистом и предателем, и там без соревнований останешься. А здесь без денег.
В других федерациях проверяли?
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